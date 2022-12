Telegram sans carte SIM : c’est désormais possible grâce à des numéros sur la blockchain

Telegram poursuit sa transition Web3, grâce aux numéros de téléphone hébergés sur la blockchain TON. Il est donc désormais possible de s’enregistrer sur l’application sans carte SIM.

Telegram se lance dans les numéros enregistrés sur la blockchain

Le mois dernier, Telegram remettait ses ambitions sur la blockchain au goût du jour, en permettant à ses utilisateurs d’enregistrer leur nom sur le réseau The Open Network (TON). La célèbre application de messagerie instantanée pousse désormais plus loin dans ce sens, en permettant l’enregistrement de nouveaux comptes sans carte SIM.

Pour permettre cela, il faut acquérir un numéro de téléphone, enregistré sur cette même blockchain TON, fondée justement en 2018 par Telegram, et à présent supervisée par la TON Foundation.

Alors que l’application permettait déjà à ses utilisateurs d’avoir le contrôle sur les personnes pouvant voir leur numéro de téléphone ou non, c’est une couche de vie privée supplémentaire qui s’ajoute. En effet, il n’est maintenant plus nécessaire de confier son numéro à Telegram pour en utiliser les services.

Des numéros aux enchères sur Fragment

Pour acquérir un numéro Telegram enregistré sur la blockchain TON, le fonctionnement est similaire aux noms d’utilisateurs, cela passe par un système d’enchères sur la plateforme Fragment. Les premières enchères en cours se termineront le 13 décembre prochain, bien qu’il soit aussi possible d’acheter des numéros directement à d’autres vendeurs en sélectionnant la catégorie « On sale » plutôt que « On auction » :

Enchères de numéros de téléphone sur Fragment

À ce jour, il ne semble pas possible de créer son propre numéro personnalisé via ce processus. Les prix de chaque numéro mis en vente sont très variables. Lors de la rédaction de ces lignes, ils vont de quelques dizaines de dollars pour des numéros simples à près de 64 000 dollars pour l’enchère la plus élevée. Cette dernière concerne le numéro « +888 8 888 ».

Toutes les transactions sont payables en tokens TON, et il faudra pour cela utiliser un wallet dédié à cet écosystème, comme le wallet non custodial Tonkeeper.

Par ailleurs, soulignons que ces numéros ne sont utilisables que pour l’application Telegram. En effet, il ne sera donc pas possible de s’en servir pour passer des appels ou envoyer des SMS par un réseau téléphonique classique, du fait de l’absence de carte SIM.

Sources : Telegram, Fragment

