Telegram va proposer des noms d'utilisateurs aux enchères via la blockchain TON

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, avait noté le succès des noms de domaines décentralisés il y a quelques mois, et il avait notamment annoncé que Telegram pourrait proposer des services similaires. C'est désormais chose faite, puisque les utilisateurs de Telegram pourront bientôt acheter des noms d'utilisateurs via la blockchain TON.

Des noms d'utilisateurs via la blockchain TON

L'application de messagerie instantanée Telegram va bientôt proposer des noms d'utilisateurs via la blockchain The Open Network (TON) à ses usagers grâce à une place de marche dédiée. Conformément à ce qu'avait déclaré Pavel Durov, le PDG de Telegram, en août dernier, ces noms seront vendus grâce à une technologie similaire aux tokens non fongibles (NFT).

Ce sont ainsi plus de 700 millions d'utilisateurs qui pourront acquérir leur nom d'utilisateur sur la blockchain via des smart contracts similaires à ceux des NFT. Il y a quelques mois, Pavel Durov avait évoqué le potentiel que pourraient avoir ce système sur Telegram après que TON ait proposé des noms de domaines décentralisés à la manière de l'Ethereum Name Service (ENS).

Effectivement, à cette époque, l'opération avait rencontré un franc succès. Le nom de domaine « casino.ton », par exemple, s'était vendu pour plus de 200 000 dollars.

Pour le moment, le smart contract qui servira de structure à cette place de marché est en audit libre sur GitHub afin d'être vérifié par les développeurs qui le souhaitent. Ces derniers pourront toucher une récompense allant de 200 à 50 000 dollars s'ils parviennent à détecter une erreur dans le code, la prime étant bien sûr proportionnelle à la gravité de l'erreur en question.

Telegram et le Web3

Initialement, lors de la création de TON (qui signifiait alors Telegram Open Network), Telegram avait pour projet de s'immiscer dans le Web3 en lançant une plateforme de paiements numériques dédiée à sa messagerie, en plus de pouvoir, à terme, héberger des applications décentralisées (dApps) sur sa blockchain.

En 2018, Telegram était parvenue à lever pas moins de 1,7 milliard de dollars lors d'une vente privée de tokens TON. Plus tard, en octobre 2019, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuivit Telegram en justice, l'accusant de proposer une offre de titres non enregistrés, ce qui est considéré comme un crime.

Ainsi, sous la pression des régulateurs, Telegram a finalement abandonné le projet, lequel a été repris par des développeurs qui ont continué à faire évoluer la blockchain, qui a d'ailleurs été renommée plus tard « The Open Network ».

Toutefois, Pavel Durov ayant été contraint d'abandonner le projet, ce dernier est loin de vouloir abandonner la technologie de la blockchain, comme le prouve l'annonce dont nous parlons aujourd'hui.

Le token TON n'a pas été indifférent à l'annonce, son cours ayant immédiatement grimpé de plus de 12 % suite à cette dernière :

Cours du token TON sur 24h

Enfin, aucune date précise n'a été annoncée quant à la sortie de cette place de marché pour Telegram, mais cela devrait être pour bientôt, à en croire les différentes annonces de l'équipe en charge du projet.

Source : Telegram

