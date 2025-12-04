Le taux du Livret A pourrait baisser de nouveau en janvier prochain

Bien que le gouvernement ne souhaite pas modifier le plafond du Livret A, son taux pourrait changer dans les prochaines semaines. Que pourraient rapporter les fonds placés sur le livret préféré des Français en 2026 ?

Le taux d’intérêt du Livret A révisé à la baisse en janvier ?

Cette semaine, la Cour des Comptes avait suggéré un nouveau plafonnement du Livret A, le jugeant trop efficace par rapport aux besoins des Français. Une suggestion rejetée nettement par le ministre de l’Économie, Roland Lescure, qui affirmait le soutien du gouvernement à ce livret d’épargne omniprésent en France.

Mais si le plafonnement restera fixé à 22 950 euros, ce ne sera pas le cas du taux d’intérêt. Les intérêts du Livret A sont en effet calculés avec plusieurs indices : celui de l’inflation sur 6 mois, ainsi que le taux interbancaire. Or l’inflation a nettement ralenti en France, passant à 0,8 % au mois dernier.

👉 A lire – L’épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros ?

Cela pourrait donc mécaniquement faire baisser le taux d’intérêt du Livret A. Actuellement fixé à 1,7 %, il pourrait redescendre à 1,4 - 1,5 % en janvier prochain, selon Philippe Crevel du Cercle de l’Épargne, qui a été interrogé par l’AFP.

Investissez dans le Bitcoin et sécurisez votre patrimoine

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Un taux qui a baissé nettement depuis 2024

Le taux d’intérêt du Livret A a subi une dégringolade en 2025, passant de 3 % en janvier à 2,4 % en février, puis 1,7 % en août. Des chutes successives qui ont été critiquées, alors que le nombre de Français sous le seuil de pauvreté a augmenté nettement depuis 2023, selon l’Observatoire des inégalités.

Le calcul n’est cependant pas garanti : le gouvernement a en effet la possibilité d’effectuer des dérogations, un mécanisme utilisé plusieurs fois ces dernières années. C’était la raison pour laquelle le taux avait été maintenu à 3 % jusqu’à janvier dernier.

🌐 Dans l’actualité – La Fed a injecté 128 milliards de dollars en 2025 : le retour discret de la planche à billets profitera-t-il à Bitcoin ?

Mais la tendance serait à la baisse, selon Philippe Crevel :

Le gouvernement souhaite relancer la consommation. […] Tout porte à une nouvelle baisse, même si elle sera impopulaire, du taux du livret A […] La proximité des élections municipales pourrait cependant inciter le gouvernement à différer l’application.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Source : AFP, Observatoire des inégalités

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.