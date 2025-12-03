La Fed a injecté 128 milliards de dollars en 2025 : le retour discret de la planche à billets profitera-t-il à Bitcoin ?

Après plus de 4 ans de pause, la Réserve fédérale a discrètement repris ses injections de liquidité. En 2025, ce sont déjà 128 milliards de dollars qui ont été réintroduits dans le système bancaire via des « repos overnight ». Un signal fort qui pourrait relancer l’intérêt pour Bitcoin.

Le retour discret de la planche à billet de la Réserve fédérale

En 2025, la Fed a clairement amorcé son pivot monétaire : le taux directeur est passé de 5,5 % en juillet à 4 % en octobre. Les marchés anticipent désormais une nouvelle baisse de 25 points de base lors de la réunion du 10 décembre, avec une probabilité estimée à plus de 80 % selon le CME.

Le ralentissement économique renforce cette conviction côté investisseurs. Toutefois, l’indice des prix à la consommation (IPC) reste stable à 3 %, un niveau encore supérieur à l’objectif des 2 %, ce qui pourrait justifier le maintien d’une posture monétaire prudente et encore restrictive.

Alors qu’elle avait mis fin à ses opérations d’injection monétaire depuis juin 2020, la Réserve fédérale américaine (Fed) a discrètement ouvert les vannes de liquidité en 2025.

Depuis le début de l’année, ce sont 128 milliards de dollars qui ont été injectés dans le système bancaire via des opérations de « repo overnight », un niveau inédit depuis les réponses d’urgence à la pandémie en 2020.

« Overnight Repurchase Agreements » depuis 12 mois

Dernier exemple en date : 13,5 milliards de dollars ont été ajoutés ce 1er décembre, une opération parmi les plus importantes depuis la crise du COVID.

Quelques jours plus tôt, 11,25 milliards de dollars avaient été injectés le 28 novembre, et 29,4 milliards de dollars le 31 octobre.

Les Overnight Repurchase Agreements (ou repos overnight) sont des prêts à très court terme par lesquels la Réserve fédérale injecte temporairement de la liquidité dans le système financier.

Concrètement, elle achète des titres du Trésor à une banque ou institution, avec l’accord que ceux-ci lui seront revendus le lendemain à un prix légèrement supérieur. Ces opérations visent principalement à stabiliser les taux d’intérêt à court terme, en particulier lorsque la demande de liquidité augmente fortement.

En injectant ces liquidités, la Fed évite que les taux interbancaires n'augmentent de trop, ce qui pourrait entraîner un resserrement du crédit et une tension sur les marchés. Autrement dit, les repos ne visent pas directement à faire baisser les taux obligataires à long terme (comme le ferait le Quantitative Easing), mais à éviter une hausse brutale des taux à court terme.

Ce mécanisme est crucial pour maintenir la fluidité des marchés, surtout en période d’instabilité monétaire ou de politique restrictive.

Le bull run peut-il reprendre pour Bitcoin ?

Ce flux de plusieurs dizaines de milliards de liquidité pourrait bien agir comme un catalyseur pour les actifs à risque, et notamment le Bitcoin, qui évolue actuellement sous la barre des 100 000 dollars.

Les anticipations d'une nouvelle baisse des taux de la Fed ont d'ailleurs propulsé le cours du BTC de 86 000 à 93 000 dollars en l’espace de 24 heures, soit une hausse de près de 8 %.

Historiquement, le BTC a toujours bien réagi aux phases de politique monétaire accomodantes, porté par sa rareté numérique et par l’afflux de capitaux en quête de rendement.

Alors que les marchés anticipent déjà une baisse des taux dès le mois décembre, cette reprise silencieuse de la création monétaire pourrait raviver l’intérêt pour Bitcoin en tant que réserve de valeur alternative.

Source : FRED

