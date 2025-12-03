Le Bitcoin repart à la hausse : Récap crypto de la nuit du 2 au 3 décembre 2025
Le Bitcoin retrouve la forme tandis que les volumes d’ETF explosent. En parallèle, l’intérêt institutionnel s’accroît et les initiatives crypto se multiplient dans les sphères publiques et financières.
Le Bitcoin franchit les 93 000 $
Le Bitcoin a atteint 93 000 dollars après avoir dépassé les seuils des 90 000 et 91 000 dollars la veille.
Volumes records pour les ETF Bitcoin spot
L’ETF IBIT a enregistré 1 milliard de dollars de volume en seulement 30 minutes après la levée de l’interdiction des ETF chez Vanguard..
Donald Trump évoque Kevin Hassett pour la Réserve Fédérale
Dans la continuité de ses critiques envers Jerome Powell, Donald Trump a évoqué la possibilité de nommer Kevin Hassett à la tête de la Réserve Fédérale lors d’une déclaration à la Maison-Blanche.
Gary Gensler qualifie les cryptos d’actifs spéculatifs
Selon Bloomberg, l’ancien président de la SEC, Gary Gensler, a estimé que les cryptomonnaies restaient des actifs très spéculatifs et volatils, à l’exception du Bitcoin. Cette position s’inscrit dans un contexte de rentabilité minière en baisse et d’adoption institutionnelle croissante, avec plus de 70 % des ETF Bitcoin spot détenus par des particuliers.
Baisse des achats d’ETH par les trésoreries crypto
Les trésoreries crypto (DAT) n’ont acheté que 370 000 ETH en novembre, soit une baisse de 81 % par rapport au pic d’août à 1,97 million d’ETH. Cette chute marque un ralentissement significatif des acquisitions d’Ethereum par les DAT, à l’approche d’un mois de décembre chargé pour les marchés.
Hedera signe avec le ministère de la Justice de Géorgie
Hedera a conclu un protocole d’accord avec le ministère de la Justice de Géorgie pour déployer sa technologie blockchain dans le secteur public.
Dix banques européennes préparent un stablecoin en euro
Dix banques européennes ont prévu de lancer, d'ici 2026, un stablecoin indexé à l'euro sous la supervision de la banque centrale néerlandaise. L'approbation réglementaire est attendue pour le second semestre 2026. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de MiCA et d'un mouvement général de renforcement de la régulation des stablecoins en Europe.
Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.