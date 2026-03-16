Les taux français au plus haut depuis 14 ans : la capacité d’emprunt de l’État sous pression

Le coût d’emprunt de la France continue de grimper. Le taux à 10 ans a récemment atteint 3,69 %, un plus haut depuis 2011, dans un contexte marqué par les déficits publics, les tensions géopolitiques et la prudence des banques centrales. Un signal surveillé de près par les marchés financiers.

Tensions géopolitiques, politiques monétaires et déficits budgétaires : les causes de la hausse des taux français

Alors que la dette publique française dépasse désormais les 3 400 milliards d’euros, la remontée des taux d’intérêt ravive les inquiétudes sur la soutenabilité des finances publiques. Après des années d’argent presque gratuit, l’État doit à nouveau emprunter à des conditions bien moins favorables.

Le taux français à 10 ans évolue désormais au-dessus de ses plus hauts des 14 dernières années, après avoir atteint 3,69 % vendredi dernier.

Taux français à 10 ans depuis 2005

La période de l’argent magique, marquée avant la crise Covid par des taux proches de zéro, voire négatifs, appartient désormais au passé. Entre 2019 et 2021, le taux à 10 ans français avait en effet glissé autour de 0 %, dans un contexte de politique monétaire extrêmement accommodante de la Banque centrale européenne (BCE), notamment à travers ses importants achats d’actifs.

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Depuis 2021, la tendance s’est inversée, avant de s’accélérer nettement en 2022. Cette remontée s’explique par plusieurs facteurs :

Le retour de l’inflation après la reprise post-Covid ;

Le choc énergétique suite à l’invasion de l’Ukraine ;

Le durcissement monétaire de la BCE pour tenter de contenir la hausse des prix.

Au-delà de ces crises, c’est aussi la défiance grandissante à l’égard de la trajectoire budgétaire française qui préoccupe les investisseurs. La France n’a plus enregistré de budget à l’équilibre depuis 1974, et en l’absence de perspective de redressement, la crainte d’une fuite en avant au cours des prochaines années décourage les investisseurs.

Les agences de notation ont déjà exprimé leurs inquiétudes, à l'image de Fitch qui a abaissé au mois de septembre 2025 la note souveraine de la France à A+, soit le 5e échelon de son échelle, alors que le pays bénéficiait encore de la note maximale AAA en 2011.

Enfin, les tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient peuvent elles aussi contribuer à cette récente poussée des taux. La guerre alimente la hausse du pétrole, avec un Brent repassé au-dessus de 100 dollars, ravivant le risque d’inflation importée en Europe.

Les marchés anticipent alors moins de baisses de taux de la BCE, voire une politique monétaire plus prudente, ce qui soutient la remontée des taux longs français.

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Comment se protéger d'un potentiel défaut de la dette française ?

La spirale d’une dette non maîtrisée est simple à comprendre : si les investisseurs perdent confiance en la capacité de la France à rembourser, ils exigeront des taux toujours plus élevés. L’État, pris en tenaille, ne pourrait plus financer ses déficits ni ses services publics, jusqu’à devoir imposer un ajustement brutal de ses finances.

Ce scénario est extrême, mais loin d’être inédit, comme l’illustrent l’Argentine, qui a fait défaut sur sa dette à 9 reprises en 200 ans, l’Allemagne, qui a connu 2 défauts à la sortie des 2 guerres mondiales, contribuant notamment à l’hyperinflation du mark dans les années 1920, ou encore la Grèce, avec son défaut partiel de 2012.

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Dans ce contexte, Bitcoin apparaît comme une alternative. À l’échelle individuelle, détenir du Bitcoin peut permettre de se protéger contre une éventuelle dévaluation monétaire résultant de politiques sacrifiant la monnaie, mais aussi contre d’éventuelles saisies des avoirs de la population, comme Roosevelt l'a fait en 1933 avec l’Executive Order 6102, qui interdisait la détention d’or physique.

Pour l’État, utiliser Bitcoin comme réserve stratégique, à l’instar de l’or, permettrait de diversifier les réserves et de bénéficier de la potentielle croissance à long terme de cette monnaie. Si la dette s’emballe, Bitcoin pourrait jouer un rôle de refuge, pour les citoyens comme pour les nations.

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Sources : Taux 10 ans, TradingView

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