Suite à la chute du CRO, Crypto.com revient sur sa décision et revoit encore son offre

La réduction des avantages de Crypto.com mal reçue

Nous vous en parlions hier, Crypto.com a totalement revu son offre concernant les différentes cartes de paiement qu'elle propose, réduisant assez fortement les avantages que ces dernières offraient, notamment au niveau du cashback et des récompenses de staking.

Cependant, les réactions ne se sont pas fait attendre, comment peuvent en témoigner les innombrables commentaires négatifs sous le tweet relatif à l'annonce, dont les changements effectifs sont prévus pour le 1er juin.

Le cours du CRO, qui observe une tendance baissière depuis qu'il a atteint son ATH (all-time high, ou prix le plus haut) de 0,89 dollar en novembre 2021, a sensiblement chuté après l'annonce. Il a ainsi atteint sa valeur la plus basse sur les six derniers mois, soit 0,27 dollar.

Cours du CRO sur 14 jours

En d'autres termes, la 22e plus grosse cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière a perdu 31% de sa valeur en l'espace d'une semaine.

Les avantages revus une seconde fois

Ainsi, face au mécontentement de la communauté Crypto.com, Kris Marszalek, le PDG de l'entreprise, s'est lui-même exprimé sur Twitter pour annoncer qu'ils allaient finalement encore revoir les récompenses de staking.

The community has been really vocal with regards to the changes to the card program announced yesterday. We care deeply about the community, we hear you & always listen to you. As a result, we're revising card staking rates. 🧵 — Kris | Crypto.com (@kris) May 3, 2022

« Par conséquent, nous revoyons les taux de staking de la carte. [...] Au lieu d'éliminer complètement les taux de rémunération de récompense de staking, nous proposons une approche plus équilibrée : 8% d'intérêt annuel pour les membres privés (Obsidian, Icy White et Frosted Rose Gold), 4% d'intérêt annuel pour les titulaires des cartes Royal Indigo et Jade Green. »

Le système de récompense ainsi modifié offre tout de même des récompenses plus basses que celles actuellement en place, et les réactions au tweet du PDG sont plutôt mitigées, certains utilisateurs ont d'ailleurs annoncé qu'ils avaient déjà trouvé un concurrent plus intéressant.

Certains fournisseurs de carte dédiés à l'univers des cryptomonnaies n'ont d'ailleurs pas tardé à profiter de l'occasion, comme Plutus qui n'a pas manqué de faire un tweet non sans ironie :

Had your Rewards slashed? 💔

Looking for a new Crypto Card? 👀 Don't worry, we've got you covered! 🥂 • No Staking Required

• No Signup Cost

• 3% back on All Purchases

• 1 Free Perk Order Card and get $50 in $PLU (offer ends in 24hrs)!https://t.co/W6tWw4eVjj#BankOnCrypto — Plutus (@plutus) May 1, 2022

« Vos récompenses ont été réduites ? Vous cherchez une nouvelle carte crypto ? Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu ! »

Comme indiqué déjà lors de l'annonce effectuée le 1er mai, cette baisse des récompenses pour les détenteurs de carte Crypto.com vise à assurer « la viabilité à long terme » de l'entreprise.

Reste à voir donc comment la communauté va réagir à ce nouveau changement dans les prochains jours. Le cours du token CRO est légèrement remonté après l'annonce, avec un cours actuel de 0,29 dollar.

