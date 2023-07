Crypto.com envoie 50 000 dollars par erreur à un utilisateur... et en réclame 76 000 en retour

Crypto.com a déposé une requête auprès d'un tribunal de Floride pour récupérer 50 000 dollars envoyés par erreur sur le compte d'un de ses clients. Malgré les tentatives de récupération des fonds auprès du client, contacté à de multiples reprises, la société n'a pas réussi à les récupérer, ce qui l'a amenée à engager des procédures judiciaires.

Crypto.com envoie 50 000 dollars par erreur

L'exchange de cryptomonnaies Crypto.com a déposé une requête à un tribunal de Floride le 7 juillet afin de récupérer 50 000 dollars qu'il avait lui-même déposé sur le compte d'un de ses clients par erreur. Le dépôt aurait été effectué le 24 juin 2022, et l'intéressé aurait transféré la totalité de la somme le jour même sur son compte bancaire personnel.

Crypto.com aurait demandé au résident géorgien de restituer les fonds à de multiples reprises, mais ses tentatives n'auraient jamais abouti. L'entreprise a donc fini par recourir à un avocat pour tenter de récupérer les fonds transmis par erreur.

Ce faisant, Crypto.com a demandé à ce que le litige soit réglé par voie d'arbitrage, et aura finalement obtenu raison au mois d'avril dernier. L'arbitre a effectivement demandé à l'intéressé de rembourser les 50 000 dollars dus à Crypto.com, mais également 26 390 dollars de plus en dédommagement des différents frais de justice et d'avocat engagés.

Toutefois, le client de Crypto.com n'a pas répondu à la plainte déposée à son encontre et ne l'a même pas contestée, c'est pourquoi l'affaire vient d'être transférée au tribunal. Effectivement, les procédures d'arbitrage ne permettent pas de forcer qui que ce soit à payer une somme due à la partie gagnante.

Ainsi, via sa dernière demande déposée au tribunal, Crypto.com demande à la justice de « confirmer la décision de l'arbitre et de prononcer un jugement définitif en sa faveur et contre McJunkins [le nom de son client, NDLR] ».

Crypto.com coutumier du fait

Bien que cette erreur puisse sembler assez folle, Crypto.com n'en est pourtant pas à son coup d'essai : en mai 2021, la plateforme d'échange de cryptomonnaies avait envoyé par erreur plus de 10,5 millions de dollars sur le compte d'un couple, et ne s'en serait rendu compte que 7 mois après. Le couple, croyant qu'il s'agissait d'un prix offert par Crypto.com, a dépensé la majeure partie des fonds et un procès est en cours.

La raison, aussi bête soit-elle, avait coûté cher à l'exchange. Un employé de Crypto.com avait tout simplement entré le numéro de compte des clients dans l'onglet « paiement » du transfert, ce qui correspondait alors à 10474143, soit la somme versée par erreur.

Et ce n'est pas tout : nous révélions au mois de novembre dernier que Crypto.com avait envoyé 320 000 ETH à l'exchange Gate.io par erreur… soit environ 410 millions de dollars à ce moment-là. Heureusement, l'argent a pu rapidement être récupéré par la plateforme, qui a par la suite affirmé qu'elle avait « renforcé son processus et ses systèmes pour mieux gérer ces transferts ».

👉 Dans l'actu des exchanges - Binance perd 3 cadres supérieurs, Changpeng Zhao assure qu'il ne s'agit que de FUD

Source : Blockworks

