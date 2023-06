Crypto.com accusée de conflit d’intérêts suite à des révélations sur des équipes internes de trading

Crypto.com est accusée de conflit d’intérêts, en pleine vague de méfiance à l’égard des plateformes d’échange. L’entreprise disposerait d’équipes dédiées au trading interne, et à la tenue de marché, selon des informations révélées par le Financial Times. Pourquoi est-ce problématique et quelle est la réponse apportée par Crypto.com ?