Crypto.com (CRO) soutient financièrement une recherche du MIT portant sur le Bitcoin (BTC)

La plateforme d'échange Crypto.com, basée à Singapour, a annoncé qu'elle allait contribuer financièrement à une recherche sur les cryptomonnaies du MIT Media Lab, un laboratoire de renom du Massachussetts Institute of Technology (MIT) spécialisé dans l'étude du multimédia et des technologies.

Le montant de la subvention n'a pas été divulgué, mais nous savons tout de même qu'elle s'étalera sur 4 années afin de soutenir l'étude du MIT baptisée « Bitcoin Security Initiative ». L'analyse portera notamment sur la sécurité du réseau Bitcoin (BTC) ainsi que le développement en open source des protocoles qui sous-tendent le réseau.

Eric Anziania, directeur d'exploitation de Crypto.com, a déclaré à ce sujet :

« Nous sommes ravis de soutenir davantage la recherche sur les blockchains à travers le monde avec une institution aussi estimée et de contribuer à accélérer la transition sécurisée du monde vers l'utilisation des cryptomonnaies. »

Il ne s'agit pas d'une initiative isolée pour Crypto.com, qui était d'ailleurs un des « Platinum Sponsors » de la MIT FinTech Conference qui prenait place du 24 au 26 février dernier. Cet événement avait réuni des étudiants et des personnalités importantes de l'écosystème des cryptomonnaies pour discuter notamment de la révolution induite par le Web 3.0.

De plus, Crypto.com est membre de la Blockchain Association of Singapore (BAS), où elle collabore entre autres avec Ledger, Visa, Algorand (ALGO) ou encore Tezos (XTZ) afin de perfectionner la technologie de la blockchain et de favoriser le développement ce cette dernière à Singapour.

L'étude en détail

L'étude du MIT Media Lab s'étalera sur 4 ans et vise à rassembler des acteurs de l'écosystème (on notera la présence de Jack Dorsey), des développeurs et des chercheurs afin d'étudier notamment les risques liés à l'utilisation de protocoles décentralisés que ce soit du point de vue de la sécurité que du point de vue financier.

« La sécurité de Bitcoin repose sur la précision et la robustesse du logiciel et du matériel qui le font fonctionner, ainsi que sur les actions de ceux qui participent au réseau. [...] Il est essentiel de veiller à ce que les connaissances essentielles, non seulement sur la technologie elle-même, mais aussi sur les processus clés, soient systématiquement enregistrées et transmises pour renforcer la sécurité et améliorer la résilience. »

L'analyse consistera également entre autres à étudier la résilience économique du Bitcoin à long terme, notamment face à l'inflation, ainsi qu'à chercher de nouveaux outils d'automatisation et à explorer de nouveaux langages de programmation.

Rappelons que Crypto.com possède sa propre équipe de recherche « Research & Insights » qui emploie des chercheurs universitaires afin de publier son rapport mensuel qui rassemble des analyses du marché des cryptomonnaies dans sa globalité et de la sécurité des actifs numériques.

Le cours du token natif de Crypto.com, le CRO, est actuellement de 0,40 dollar. Il se place à la 19e place du classement des cryptomonnaies avec plus de 10 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Sources : Crypto.com, MIT

