Sui Foundation vend-elle des récompenses de staking verrouillées ? Les équipes démentent

Un observateur a avancé que Sui Foundation vendrait des tokens SUI issus du staking censés être verrouillés. Les équipes du projet ont apporté le démenti, mais il existe toutefois une incohérence entre le nombre de tokens annoncés en circulation et la quantité réelle stakée sur le réseau.

Sui Foundation dément vendre des récompenses verrouillées du staking

Mardi, un observateur a développé un thread Twitter dans lequel il expose des transactions de la part de Sui Foundation qui, selon lui, laissent suggérer que des récompenses de staking censées être verrouillées sont vendues sur Binance :

Exclusive new research on SUI: Intentionally misrepresented emissions and proof the team themselves are dumping rewards from *locked* and *non-circulating* staked SUI onto Binance. (1/12) pic.twitter.com/jYRyeTFY56 — DeFi^2 (@DefiSquared) June 27, 2023

Dans son exposé, l’intéressé estime qu’il existe des incohérences entre les tokenomics initialement annoncées, et l’évolution réelle de l’offre en circulation. Ainsi, il avance que le token subirait une inflation de 20 % par mois.

Pourtant, ces propos ont été démentis par Sui Foundation, qui maintient que l’évolution du nombre de tokens évolue conformément à ce qui est précisé dans les tokenomics :

The purpose of this communication is to share information regarding the tokenomics of the Sui Network including the SUI token supply and certain distributions of SUI tokens. Here’s what you need to know:🧵 — Sui Foundation (@SuiFoundation) June 27, 2023

Ainsi, les équipes du projet affirment qu’aucune récompense censée être verrouillée n’est vendue :

« La Fondation Sui n’a pas vendu de récompenses de staking ni aucun autre token SUI staké verrouillé et non circulant sur Binance ou autrement. Toutes les allocations de tokens d’initiés restent soumises et conformes à leurs verrouillages et autres restrictions de transfert. »

Pour aller plus loin — Retrouvez notre fiche de présentation sur la blockchain Sui

L’incohérence entre les tokens en circulation et le staking

Malgré le démenti de Sui Foundation, il existe bien une incohérence entre la quantité de tokens en circulation et le nombre de SUI stakés sur le réseau pour sécuriser celui-ci. Nous avions d’ailleurs exposé cette incohérence le mois dernier au cours d’une analyse de l’activité de la blockchain.

Lors de la rédaction de ces lignes, CoinGecko annonce un peu plus de 528 millions de SUI en circulation et CoinMarketCap indique 604 millions de son côté. Pourtant, les explorateurs de blockchain Suiscan et Sui Explorer indiquent tous deux que 7,41 milliards de tokens sont stakés sur les différents validateurs du réseau.

Dès lors, même si une grande part de ces tokens sont verrouillés, il convient de se demander s’il ne serait pas plus logique de calculer la capitalisation du SUI à partir de la quantité existante, et non celle disponible sur le marché.

Dans cette éventualité, cette capitalisation serait ainsi de 5,18 milliards de dollars, ce qui propulserait le token à la 14e place du classement. Pour ce qui est du prix de l’actif, il évolue actuellement autour de 0,7 dollar.

Dans l'actualité également — Robinhood licencie 150 personnes face à la baisse d'activité de trading sur sa plateforme

