Robinhood licencie 150 personnes face à la baisse d'activité de trading sur sa plateforme

Robinhood, la société de services financiers qui propose des cryptomonnaies, a décidé de procéder à un nouveau licenciement touchant environ 150 employés à temps plein, soit environ 7 % de son effectif. Il s'agit du troisième licenciement effectué par l'entreprise, qui a déjà limogé plus de 1 000 employés en un peu plus d'un an. Selon Robinhood, cette restructuration est due à une baisse de son activité.

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/robinhood-licencie-150-personnes-face-baisse-activite-trading-plateforme/