Robinhood voit ses revenus liés aux cryptomonnaies chuter de 30 %

Sur le premier trimestre, Robinhood a vu ses revenus liés aux cryptomonnaies chuter de 30 %. Regardons ces chiffres de plus près, montrant que la plateforme n’a pas su profiter de la hausse du marché au début de l’année.

Les revenus de Robinhood sur les cryptomonnaies baissent

Robinhood a présenté son bilan trimestriel, dans lequel nous pouvons voir que la plateforme a réalisé 38 millions de dollars de revenus de transactions sur les cryptomonnaies entre le 1er janvier et le 31 mars dernier.

Alors que le marché a profité d’un début d’année sous le signe de la hausse, les utilisateurs semblent pourtant s’être détournés de la plateforme. Et pour cause, ces mêmes revenus étaient de 54 millions de dollars au dernier trimestre 2022, actant ainsi une baisse de 30 %.

De manière plus large, les revenus de transactions dans leur ensemble de Robinhood sont de 207 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre 218 pour le précédent. Les revenus totaux de la société sont quant à eux en hausse d’un peu plus de 47 % avec 441 millions de dollars.

11,5 milliards de dollars de dépôts

Au 31 mars dernier, Robinhood recensait près de 11,5 milliards de dollars en cryptomonnaies pour ses clients. En comparaison avec le 31 décembre 2022, cette statistique représente une hausse de plus de 36 % sur les 8,4 milliards de dollars précédents.

Néanmoins, au même titre que ce que nous avons vu pour PayPal hier, il faut relativiser cette progression. En effet, avec une capitalisation totale du marché des cryptomonnaies en hausse de plus de 50 % au premier trimestre, et plus de 72 % pour le Bitcoin (BTC) uniquement, nous sommes bien là face à une baisse des dépôts chez Robinhood.

Toutefois, cette baisse des dépôts en termes de quantité de cryptomonnaies n’est pas totalement homogène. Voici donc un tableau montrant l’évolution des différents actifs en la comparant aux performances du marché afin de mieux se rendre compte de la situation :

Cryptomonnaies Dépôts au 31 décembre (milliards de dollars) Dépôts au 31 mars (milliards de dollars) Variation Performance de l’actif sur cette période Bitcoin (BTC) 2, 327 3,887 + 67 % + 72,26 % Ether (ETH) 2, 341 3,292 + 40,62 % + 52,5 % Dogecoin (DOGE) 2, 802 3,017 + 7,67 % + 9,55 % Autre 0, 961 1,293 + 34,54 % /

Ainsi, Robinhood n’a pas tellement su capitaliser sur la progression du marché de crypto de ce début d’année. Alors que l’entreprise déploie de plus en plus de solutions Web3, les prochains bilans financiers permettront de juger si cela sera suffisant pour lui redonner un regain d’attrait, afin de conserver ses utilisateurs et d’en attirer de nouveau.

D’ordre plus général, l’action de Robinhood est en hausse de 12,25 % depuis le 1er janvier lors de l’écriture de ces lignes, avec une capitalisation boursière de près de 8,13 milliards de dollars. Sur le premier trimestre seulement, cette hausse était de 20,17 %.

👉 Sur le même sujet — Robinhood présente Connnect, sa solution pour lier sa plateforme aux applications Web3

Source : Formulaire 10-K

