La Suède bientôt prête à adopter le Bitcoin comme actif de réserve ?

Un membre du parlement suédois a récemment proposé de constituer une réserve stratégique de Bitcoin aux côtés des réserves d'or et de devises que possède déjà la Suède.

Le député suédois Rickard Nordin a adressé une lettre ouverte à la ministre des Finances, Elisabeth Svantesson, l’invitant à envisager l’adoption du Bitcoin comme actif de réserve nationale. Une question écrite qui sera renouvelée par l'un de ses confrères, Dennis Dioukarev, seulement quelques jours plus tard.

Today I submitted a question to the swedish minister of finance @ElisabethSvan regarding a strategic bitcoin reserve for the centralbank. pic.twitter.com/Wogil1Camj

— Dennis Dioukarev (@DennisDioukarev) April 14, 2025