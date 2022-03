Le studio à l'origine de PUBG va créer des jeux NFT sur Solana (SOL)

Les créateurs de PUBG vont proposer des jeux NFT sur Solana

C’est une annonce qui devrait faire du bruit. Krafton, le studio du jeu PUBG, débarque dans le secteur de la blockchain et des tokens non fongibles (NFT), et c’est Solana (SOL) qu’il a choisi. Le studio explique ce choix par les performances du réseau :

« Solana est la blockchain la plus performante au monde. Elle donne aux développeurs l’assurance de construire sur le long terme, en fournissant une mise à l’échelle prévisible, sans compromettre la sécurité ou l’aspect composite. »

Le partenariat va s’inscrire sur le long terme, le but étant de gérer la création, la gestion et le marketing de ces nouveaux jeux blockchain :

« Les deux entreprises vont coopérer en ce qui concerne le marketing et la création de jeux blockchains, de technologies blockchain variées, [ainsi que] des opportunités d’investissement. »

PUBG a bénéficié d’un succès considérable ces dernières années. Sur Steam, il disposait encore d’une moyenne de 240 000 joueurs connectés en même temps pour le mois de février 2022. Au plus haut, il avait rassemblé 3,2 millions de joueurs en ligne.

👉 Pour aller plus loin – Metaverse : comprendre ces mondes virtuels basés sur la blockchain et les NFTs

Découvrir notre Groupe Privé Du contenu à haute valeur ajoutée et rapide à consommer

Un poids lourd de l’industrie des jeux vidéo se lance dans le Web 3.0

Krafton envoie ainsi un signal fort : le studio considère que le Web 3.0 est un domaine d’avenir, et il compte ne pas se laisser dépasser. Ce n’est d’ailleurs pas sa première initiative en ce sens. L’entreprise avait déjà annoncé des partenariats avec d’autres projets liés au metaverse et à la blockchain, dont Seoul Auction Blue, XX Blue et NAVER Z.

C’est un juteux marché qui s’offre aux studios « classiques », qui se tournent petit à petit vers le metaverse et les jeux blockchain. Selon un rapport récent partagé par The Sandbox, l’industrie du metaverse pourrait peser 1 500 milliards de dollars en 2030.

👉 À lire également – FTX.US dévoile FTX Gaming, une branche spécialement dédiée à l’univers des jeux vidéo

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.