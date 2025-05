Strategy cherche 84 milliards de dollars pour acheter encore plus de bitcoins

Tandis que Strategy a su mettre sa popularité sur les marchés financiers à profit pour acheter encore plus de bitcoins, l’entreprise récidive. En effet, elle relève désormais ses objectifs de financement à 84 milliards de dollars, afin de satisfaire ses ambitions.

Toujours plus de bitcoins : Strategy persiste et signe

En octobre 2024, Strategy avait dévoilé l’objectif ambitieux de réunir 42 milliards de dollars pour financer ses achats de bitcoins. Jeudi, Michael Saylor a dévoilé que son entreprise doublait la mise, avec la volonté de porter ce montant à 84 milliards de dollars.

Pour ce faire, Strategy va rehausser son programme d’émissions sur les marchés financiers, en portant la quantité de nouvelles actions à 42 milliards de dollars ainsi que 42 milliards de dollars pour les obligations. Concernant les montants en jeu, il convient de prendre en compte le fait qu’il reste la moitié desdites actions à émettre, ainsi que 14,6 milliards de dollars d’obligations pour atteindre ces nouveaux objectifs.

Bien que Strategy ait réalisé un gain de 5,8 milliards de dollars en un an sur ses avoirs en BTC, la chute du Bitcoin en ce début d’année vient plomber ses bénéfices du premier trimestre 2025. Et pour cause, l’entreprise a réalisé une perte d’exploitation de plus de 5,9 milliards de dollars, qui se rapporte à plus de 4,2 milliards de dollars en pertes nettes, d’après ses derniers résultats financiers publiés cette semaine.

Malgré tout, cela n’a pas encore remis en question le rebond de l’action MSTR initié le mois dernier. Depuis le début de l’année, le titre progresse même 30 %, là où le BTC gagne à peine plus de 3,7 % :

Cours de l’action MSTR en données quotidiennes

Après un plus haut historique (ATH) à 543 dollars le 21 novembre dernier, l’action MSTR affiche aujourd’hui un recul de plus de 27 %.

À ce jour, Strategy détient 553 555 bitcoins en réserve. Avec une valeur de cette trésorerie à 53,63 milliards de dollars, cela représente environ la moitié de sa capitalisation actuelle, estimée à plus de 105 milliards de dollars.

Cela peut suggérer une surévaluation du titre, qui n’a réalisé que 111,1 millions de dollars de chiffres d’affaires sur son activité logicielle au 1er trimestre, même si les marchés nous prouvent à maintes reprises qu’ils ne se comportent pas toujours de manière rationnelle.

En parallèle, le BTC affiche un prix de 96 800 dollars lors de l’écriture de ces lignes, en légère hausse de 0,9 % en 24 heures.

