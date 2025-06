Alors que les trésoreries crypto d’entreprises fleurissent aux 4 coins du monde, certains spécialistes tirent la sonnette d'alarme. En particulier car la conviction sans faille de Michael Saylor semble laisser place à une sorte d’amateurisme opportuniste avec la Tron Treasury Company de Justin Sun !

Tron Treasury Company : un montage bancal

Difficile de passer à côté de la déferlante actuelle de trésoreries crypto d'entreprises tous azimuts. D'autant plus avec une équation jusque-là à forte tonalité maximaliste du Bitcoin qui semble se diriger vers une ouverture plus ou moins convaincante aux altcoins.

Au moins, ces logiques étaient jusqu'à présent inscrites dans la politique de développement d'une entreprise en quête d'attention boursière. Mais les données ont définitivement changé lorsque Justin Sun a fait une entrée remarquée dans cette équation, en y ajoutant une inconnue troublante.

En effet, le fondateur du réseau Tron a annoncé en début de semaine son intention de lancer une Tron Treasury Company avec le soutien de la famille Trump. Mais, à la différence des scénarios précédents, il a auparavant opéré une fusion inversée avec le fabricant de jouets SRM Entertainment. C'est-à-dire une opération atypique qui consiste à absorber une société mère au sein de sa filiale.

Résultat, la toute nouvelle Tron Inc. est prête à entrer dans la course, avec comme seul véritable but officiel d'accumuler la cryptomonnaie native du réseau de Justin Sun : le TRX. Une vocation inédite d'actif de réserve qui interroge les spécialistes, en particulier au sujet de sa légitimité au sein de cette entreprise.

Une opération « circulaire et risquée »

Avec ce montage financier à forte tonalité opportuniste, Justin Sun rebat les cartes de la stratégie de trésorerie crypto. En effet, sa toute nouvelle société Tron Inc. va devenir la première du genre à détenir sa crypto native comme actif de réserve.

Une logique présentée comme « circulaire et risquée » par Jamie Elkaleh, chef du marketing chez Bitget Wallet, car l'effet domino dévastateur s'impose comme une épée de Damoclès impossible à ignorer. En effet, « si la confiance dans Tron Inc. faiblit, TRX pourrait chuter, ce qui entrave encore plus la valeur perçue de Tron Inc. ». CQFD !

Dans le même temps, le responsable des ventes de la plateforme Liquifi, Justin d'Anethan, déclenche une autre alerte toute aussi importante. En cause, l'apparent amateurisme qui semble s'emparer de ces stratégies d'entreprises, dans la lignée d'un Michael Saylor présenté comme bien plus expérimenté et averti sur « la légalité et les processus financiers ». Avec le « risque implicite plus élevé » de voir Justin Sun venir « tout gâcher ».

Un constat bien évidemment tiré des récentes catastrophes associées à la mise en place de trésoreries crypto, comme la société Trident Digital et son projet associé au XRP à l'origine de l'effondrement de son action. Autant dire que la possible explosion de cette bulle n'a pas besoin d'une affaire Tron Inc. plus que douteuse pour venir alimenter les opposants à ces procédures risquées, surtout lorsque le Bitcoin ne fait pas partie de l'opération.

