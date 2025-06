Nous apprenions cette semaine que Justin Sun, le controversé fondateur de Tron (TRX), lançait une société basée sur une trésorerie en TRX, à l’image de Strategy. Selon les informations dont on dispose, celle qui s’appellera « Tron Inc. » aura des bureaux dans la Trump Tower.

Eric Trump est revenu sur la nouvelle sur son compte X, mais a nié avoir un rôle établi dans la société de Justin Sun. Il n’y occupera pas de poste, à l’inverse de ce qu’affirmaient des rumeurs :

.@tier10k I’m the biggest fan of Tron and love @justinsuntron - he is a great friend and an icon in the crypto space. That said the below is inaccurate - I don’t have public involvement in this company. https://t.co/CDt0uudY1s

— Eric Trump (@EricTrump) June 16, 2025