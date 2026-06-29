Ce stratège financier l'affirme : le Bitcoin disparaîtra au cours des prochaines décennies

Comme à chaque fois que le Bitcoin trébuche, des analystes en profitent pour prédire sa mort imminente et irréversible. Un exercice cette fois mené par le stratège financier Jeremy Grantham qui annonce son extinction progressive au cours des prochaines décennies, face à une indifférence grandissante.

Bitcoin : « une preuve de travail qui ne vaudra jamais rien »

Les cycles historiquement associés au Bitcoin devaient s'estomper avec le temps, mais surtout du fait de l'importante prise en main de son marché par les acteurs de la finance traditionnelle. Une réalité que ces derniers ont actuellement un peu de mal à assimiler, alors que son drawdown de 50 % reste pourtant largement inférieur aux précédents.

Un contexte visiblement favorable au retour de certains analystes ayant construit leur renommée sur le fait de prédire les crises financières, comme le milliardaire Jeremy Grantham qui aurait anticipé l'éclatement de la bulle Internet post-2000, la crise des subprimes de 2008... et la disparition lente et inexorable du Bitcoin à venir.

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En effet, le cofondateur de la société américaine de gestion d'actifs GMO, active depuis 1977, a abordé le sujet de cette cryptomonnaie emblématique dans le cadre d'une rare interview donnée au média financier CNBC, avec comme sujet principal : un marché américain qui n'aurait jamais été aussi surévalué de toute son histoire du fait de l'engouement généré par l'IA.

Et alors que Jeremy Grantham annonçait une possible correction importante à venir sur les marchés boursiers, le présentateur a décidé de l'interroger sur le statut actuel du Bitcoin. Un actif que le milliardaire considère comme sans valeur ni véritable intérêt, avec un principe de « Proof of Work inutile, [qui] ne vaudra jamais rien ».

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« Il finira par disparaître lentement, dans l'indifférence »

Mais Jeremy Grantham ne s'arrête pas en si bon chemin. En effet, il étaye son analyse avec trois points essentiels qui permettent de justifier son mépris du Bitcoin :

Une incapacité à générer des revenus, dividendes ou flux de trésorerie ;

Un rôle de réserve de valeur qui n'existe pas ;

Un statut de moyen de paiement qu'il n'arrive pas à remplir.

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De ce fait, le Bitcoin serait purement spéculatif, car son prix ne repose sur aucune véritable utilité ou activité tangible autre que la confiance des investisseurs dans sa forte volatilité haussière. De quoi annoncer sa disparition programmée au cours des prochaines décennies, une fois que tout le monde sera passé à autre chose.

Avec le temps et au fil des décennies, je pense que le Bitcoin finira par disparaître lentement, pas de façon spectaculaire, mais dans une indifférence croissante. Jeremy Grantham

Une réalité à laquelle il semble difficile de ne pas associer l'hémorragie sans précédent qui frappe actuellement le marché des ETF Bitcoin spot, avec des sorties nettes pour le mois de juin qui affichent un nouveau record historique à 4 milliards de dollars. Mais il n'est pas encore question d'enterrer le BTC pour autant...

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Source : CNBC

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