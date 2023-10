Staking de SOL : Lido va quitter Solana – Retour sur les raisons de ce choix

Après le vote de sa DAO, le protocole de staking Lido a annoncé qu’il allait se retirer de la blockchain Solana (SOL). Comme va se dérouler cette transition ?

Lido va arrêter le staking sur Solana (SOL)

Bien que lorsque l’on parle de Lido, le staking d’ETH nous vient spontanément à l’esprit, le protocole prend pourtant d’autres blockchains en charge, y compris Solana (SOL). Néanmoins, le jalonnement sur cette dernière vit ses dernières heures avec ce service.

Et pour cause, l’organisation autonome décentralisée (DAO) de Lido a voté à près de 93 % en faveur du retrait de Solana, au cours d’un scrutin qui a réuni 473 votants pour plus de 70 millions de tokens LDO.

Initiée par P2P Validator, qui développe les opérations de Lido sur Solana, cette proposition de gouvernance exposait deux issues possibles :

Quitter la blockchain ;

Allouer un financement de 1,5 million de DAI pour financer 12 mois d’exploitation.

En effet, le staking sur Solana n’est pas suffisamment rentable pour le protocole lorsque les coûts de maintenance sont confrontés aux recettes générées.

Un retrait étape par étape

Dans son communiqué, les équipes de Lido ont commenté la nouvelle, en évoquant une « décision difficile » :

« Après de nombreuses discussions et un vote des membres de la DAO de Lido, il a été décidé que la meilleure solution serait de fermer Lido sur Solana. Bien que cette décision ait été difficile compte tenu des nombreuses relations solides au sein de l’écosystème Solana, elle a été jugée nécessaire pour le succès continu de l’écosystème plus large du protocole du Lido. »

Ainsi, le retrait de la blockchain se fera par étape et depuis lundi, il n’est plus possible de déposer de nouveaux SOL en jalonnement sur le protocole. Ensuite, les opérateurs de nœuds pourront se retirer dès le 17 novembre prochain.

Pour ce qui est des investisseurs ayant du SOL en staking, ceux-ci ont jusqu’au 4 février 2024 pour les retirer depuis l’interface utilisateur de Lido. À compter de la date indiquée, ce retrait ne pourra se faire que par l’interface de ligne de commande de Solana.

À ce jour, le protocole compte plus de 2,38 millions de SOL déposés en staking à 7,11 % de rendements annuels, ainsi que plus de 31 500 stakers qui devront trouver une autre solution de jalonnement. Actuellement, la file d’attente pour le retrait du staking est de 2 à 3 jours depuis l’interface de Lido.

Lors de l’écriture de ces lignes, le SOL s’échangeait à 24,39 dollars l’unité, en progression de 7 % sur les dernières 24 heures.

Source : Lido

