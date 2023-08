Staking Ethereum : 20 % des ETH sécurisent la blockchain

Bien que les retraits soient disponibles depuis plusieurs mois sur Ethereum, le staking ne cesse de gagner en popularité avec plus de 24 millions d’ETH jalonnés. Lumière sur les différentes statistiques qui montrent qu’Ethereum est plus solide que jamais.

Plus de 24 millions d’ETH servent au staking sur Ethereum

Dans quelques semaines, cela fera un an qu’Ethereum (ETH) a délaissé le Proof-of-Work (PoW) au travers de The Merge, pour passer à un consensus totalement basé sur le staking. Tandis que les quantités d’ETH déposées dans des validateurs ne cessent de croître, ce sont désormais 20 % qui servent à sécuriser le réseau.

En effet, alors qu’il existe plus de 120,21 millions d’ETH en circulation, ce sont plus de 24,2 millions qui sont stakés sur plus de 756 600 validateurs :

Figure 1 : Statistiques de staking sur Ethereum

En parallèle, nous observons que plus de 55 000 validateurs sont en attente, tandis que presque aucun ne cherche à sortir malgré cette possibilité permise depuis la mise à jour Shapella survenue au printemps dernier.

À titre indicatif, le staking d’ETH rapporte 3,7 % d’intérêts par an en passant par Lido. Malgré un marché particulièrement calme depuis quelques mois, il est intéressant de constater l’intérêt porté au modèle Proof-of-Stake (PoS). En effet, depuis Shapella, nous observons même une forte accélération de près de 35 % du nombre de validateurs :

Figure 2 — Évolution du nombre de validateurs sur Ethereum sur les 12 derniers mois

L’activité du réseau contraste avec la popularité du staking

Si la popularité du staking est un signal particulièrement encourageant dans une vision à long terme, un horizon court-termiste montre, en revanche, des signes de ralentissements de l’activité on-chain sur Ethereum. En réalité, ce calme s’inscrit dans une tendance globale du marché des cryptomonnaies.

Sur les 12 derniers mois, le nombre de transactions quotidiennes reste relativement stable sur Ethereum, avec un point médian situé autour d’un million par jour. Toutefois, une baisse du prix moyen des frais suggère que les transactions simples ont pris le pas sur des transactions plus gourmandes en gas.

Ainsi, avec 3,14 dollars, ledit prix moyen d’une transaction a retrouvé les niveaux de janvier dernier, bien loin des 27,62 dollars du 5 mai dernier, causé par l’euphorie autour du token PEPE :

Figure 3 — Prix moyen d’une transaction sur Ethereum durant les 12 derniers mois

Par ailleurs, ce ralentissement d’activité influence directement la quantité d’ETH brûlée chaque jour. En effet, c’est cette activité qui est susceptible de rendre l’ETH inflationniste ou déflationniste. Sur les 30 derniers jours, la capitalisation est donc à l’équilibre, avec une très légère tendance déflationniste de -0,04 % par an signifiant que presque autant d’ETH sont brûlés que créés.

En près d’un an, depuis The Merge, nous constatons qu’Ethereum a été déflationniste à hauteur de 0,266 %, ce qui correspond à une balance nette de près de 305 200 ETH en moins :

Figure 4 — Évolution de la quantité d’ETH en circulation depuis The Merge

Par ailleurs, la blockchain compte maintenant plus de 242 millions d’adresses, soit une progression de 10 % depuis le début d’année.

Malgré un prix de l’actif à 1 650 dollars en baisse de 65,5 % depuis le dernier plus haut historique, ces différentes données, et particulièrement celles du staking, montrent cependant qu’Ethereum est plus solide que jamais.

