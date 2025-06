Stablecoin USDC : Circle lève 1,05 milliard de dollars avant son entrée en bourse

Mercredi, Circle a conclu la vente de 34 millions d'actions en vue de son entrée en bourse, pour un total de plus de 1,05 milliard de dollars. Ce montant permet à l'entreprise d'atteindre une valorisation diluée de 8,1 milliards de dollars.

L’action Circle s’introduira en bourse à 31 dollars

La semaine dernière, nous sommes revenus sur l’entrée en bourse prochaine de l’émetteur de stablecoin Circle, plus précisément au New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole CRCL. Mercredi, la vente d’actions de l’Initial Public Offering (IPO) s’est terminée, à raison de 34 millions d’actions à 31 dollars l’unité.

Avec un total d’un peu plus de 1,05 milliard de dollars de levés, cela dépasse les prévisions initiales, alors qu’il était d’abord question de 24 millions d’actions vendues dans une fourchette comprise entre 24 et 26 dollars.

Selon Bloomberg, les montants en jeu permettent ainsi de valoriser Circle à 6,9 milliards de dollars, voire à 8,1 milliards de dollars en tenant compte de sa valorisation diluée, c’est-à-dire en intégrant notamment les options d’achat des salariés par exemple.

Avec une telle capitalisation, cela positionnerait Circle autour de la 720e place des plus grandes capitalisations américaines, et il lui faudrait grimper à plus de 14 milliards de dollars de valorisation pour espérer intégrer le fameux S&P 500.

En attendant, son stablecoin USDC affiche une capitalisation de près de 61,5 milliards de dollars, à savoir une progression de 40 % depuis le début de l’année. À titre de comparaison, l’USDT de Tether affiche une capitalisation de 153,88 milliards de dollars, en hausse de moins de 12 % depuis le 1er janvier.

Source : Bloomberg

