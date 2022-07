Le stablecoin EUROC de Circle arrive sur Bitpanda Pro

Le stablecoin EUROC de Circle est désormais disponible sur la plateforme d’échange Bitpanda Pro. Alors que l’écosystème est en quête de stablecoins vraiment stables, cela pourrait augurer d’une adoption plus large pour l’actif.

L’EUROC arrive sur Bitpanda Pro

Le monde des stablecoins est en pleine mutation, suite à l’affaire Terra/UST. L’entreprise Circle, qui émet l’USDC, en a profité pour sortir récemment l’EUROC, son équivalent adossé à l’euro. Et la plateforme Bitpanda Pro vient d’annoncer qu’il était désormais listé sur ses services.

Bitpanda juge que l’EUROC est « le premier stablecoin euro majeur » du moment. La plateforme y voit un intérêt pour les personnes non bancarisées, ou celles qui souhaitent se prémunir de l’hyperinflation. On l’a vu dans des régions comme l’Amérique latine, les stablecoins en dollars ont tendance à être adoptés en raison de leur accessibilité : on peut ainsi s’en procurer plus facilement que des dollars « classiques ».

Bitpanda explique :

« Les stablecoins comme l’EUROC fournissent aux personnes non bancarisées un placement sécurisé qui est garanti par de la monnaie fiat, offrent une alternative à l’hyperinflation grâce à une stabilité de prix potentielle, un accès à des réseaux financiers alternatifs, et au final une manière plus sûre de préserver leur valeur. »

L’EUROC va-t-il devenir le stablecoin euro dominant ?

Nous vous l’expliquions il y a quelques jours, l’Europe peine à faire émerger des projets de stablecoins solides, et le marché risque d’être dominé par des entités étatsuniennes, à l’instar de Circle. Il faut dire que cette dernière jouit d’une réputation solide au sein de l’écosystème. On rappelle que suite à la débâcle Terra, de nouveaux soupçons avaient émergé concernant le plus grand stablecoin dollar du moment, l’USDT de Tether. Ce dernier avait même brièvement décroché de la valeur de un dollar.

L’USDC de Circle n’avait quant à lui pas bougé, malgré des rumeurs et du FUD qui ont poussé le PDG de Circle à réagir. Par ailleurs, sa capitalisation tend à se rapprocher de celle de son concurrent historique. Actuellement, elle atteint 55 milliards de dollars, contre 65 milliards pour l’USDT.

Toutes les conditions sont donc remplies pour que l’EUROC pèse lourd, mais ça ne veut bien sûr pas dire que cela sera le cas. La barrière de l’adoption est grande, pour les stablecoins euros encore plus que pour ceux qui reposent sur le dollar. Mais on surveillera quand même avec attention ce nouvel arrivant.

Sources : Bitpanda, CoinGecko

