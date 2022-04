Circle annonce un partenariat stratégique avec BlackRock pour développer l'utilisation de l'USDC

Circle prépare une levée de fonds à 400 millions

Les levées de fonds dans le secteur des cryptomonnaies continuent de pleuvoir. Aujourd'hui, Circle a annoncé un cycle de financement à 400 millions d'euros, dont la clôture est prévue pour la fin du second trimestre de cette année.

La société émettrice du stablecoin USDC, aux côtés de Coinbase, a déclaré via un communiqué qu'un accord de financement avait déjà été conclu avec Marshall Wace, Fin Venture Capital ainsi qu'avec Fidelity Management and Research Company. BlackRock, le plus important gestionnaire d'actifs au monde, fait également parti des participants.

Selon le communiqué, en plus de son rôle de principal gestionnaire d'actifs des réserves de liquidité de l'USDC, BlackRock a également conclu un « partenariat stratégique plus large » avec Circle afin d'explorer les possibilités d'utilisation de l'USDC sur les marchés de capitaux.

Selon Jeremy Allaire, le PDG et co-fondateur de Circle, l'USDC joue un rôle crucial dans la transformation économique qui s'opère actuellement :

« Les monnaies numériques adossées au dollar comme l'USDC alimentent une transformation économique mondiale, et l'infrastructure technologique de Circle se trouve au centre de ce changement. Ce tour de table va amorcer la prochaine phase d'expansion de Circle. »

Ce partenariat avec BlackRock visant à développer les cas d'utilisation de l'USDC fait suite à l'investissement de FTX.US dans Investors Exchange (IEC) quelques jours auparavant, 2 cas de figure qui démontrent une acceptation croissante des cryptomonnaies par la finance traditionnelle.

👉 Retrouvez notre guide pour acheter du Bitcoin (BTC)

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse 👆

L'intérêt croissant du marché pour les stablecoins

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'USDC occupe la 2e place du podium des stablecoins avec plus de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière, derrière l'USDT et ses 82 milliards.

Au mois de janvier, nous soulignions l'écart qui se réduisait de façon drastique entre les 2 principaux stablecoins. Effectivement, à cette période, le nombre d'USDC circulant sur la blockchain Ethereum (ETH) avait officiellement dépassé celui des USDT pour la première fois.

Une information peu surprenante, notamment lorsque l'on considère les multiples déboires judiciaires que Tether, la société émettrice de l'USDT, a accumulés au cours des dernières années. De plus, nous pouvons également constater qu'en dépit des efforts que cette dernière poursuit, l'USDC continue de gagner du terrain.

Quoi qu'il en soit, ce nouveau cycle de financement démontre encore une fois que même les plus grands géants de Wall Street se préparent à une adoption plus large des cryptomonnaies, malgré une régulation qui semble avoir du mal à trouver sa place, surtout si nous la considérons à l'échelle mondiale.

À cet effet, Larry Fink, le PDG de BlackRock, déclarait le mois dernier que les guerres successives qui se déroulent tout autour du monde inciteraient tôt ou tard l'ensemble des pays à reconsidérer leur dépendance à l'égard du système bancaire traditionnel :

« Un système de paiement numérique mondial, conçu de manière réfléchie, peut améliorer la façon dont sont ordonnées les transactions internationales tout en réduisant le risque de blanchiment d'argent et de corruption. »

Dès lors, il semblerait que ce seront les stablecoins qui ouvriront la voie vers ce probable changement de paradigme.

👉 À lire également : Le Royaume-Uni veut devenir le leader mondial des cryptomonnaies grâce aux stablecoins et aux NFTs

Sources : Communiqué de Circle, CoinGecko

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.