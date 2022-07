Square Enix se lance prudemment dans des NFTs Final Fantasy

C’est au tour de la franchise de légende Final Fantasy de se lancer dans les tokens non fongibles (NFTs). Le studio Square Enix a confirmé la nouvelle : il associera les tokens à des objets physiques. C’est une première initiative prudente pour la marque, qui connaît la méfiance des joueurs quand il est question de blockchain.

Des tokens non fongibles (NFTs) pour Final Fantasy

Les NFTs seront proposés à l’occasion du 25e anniversaire de la sortie de Final Fantasy VII, un des jeux les plus marquants de la franchise. La nouvelle a été annoncée à l’occasion du Comic-Con de San Diego, qui a lieu jusqu’au 24 juillet prochain.

Pour l’occasion, les fans pourront collectionner des cartes et figurines physiques représentant entre autres les personnages mythiques de la franchise, à l’instar de Cloud Strife. 200 cartes différentes seront proposées, et elles seront distribuées dans des packs aléatoires de six. Pour chaque pack, il sera possible de récupérer un token non fongible de la carte de son choix. Des figurines physiques seront également accessibles, chacune avec son équivalent en NFT.

Ces NFTs Final Fantasy seront disponibles courant 2023, mais les visiteurs du Comic-Con de San Diego pourront en avoir un aperçu cette semaine.

👉 Retrouvez les plus grandes collections de NFTs du moment

Découvrez The Sandbox Plongez dans le Metaverse 🔥

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués ( en savoir plus

Un lancement prudent dans le monde des NFTs

On note une certaine prudence de la part de Square Enix, qui parle peu de NFTs dans son annonce, mais plutôt de versions numériques des figurines et cartes à collectionner :

« [Les figurines] incluront aussi un code qui pourra être utilisé pour obtenir une version numérique de la figurine, à laquelle les consommateurs peuvent accéder via un site spécifique sur leurs PCs ou leurs smartphones. »

La raison, c’est une méfiance historique de la communauté des jeux vidéo face à la blockchain et aux cryptomonnaies. Celle-ci avait d’ailleurs fait savoir son mécontentement lorsque Square Enix avait vendu certaines de ses franchises d’ampleur pour développer ses initiatives Web3.

Il s’agit pourtant bien de NFTs, qui seront disponibles via un partenariat avec Enjin sur la parachain de Polkadot (DOT), Efinity. Square Enix invite les intéressés à installer le wallet d’Enjin afin de pouvoir profiter de ces NFTs Final Fantasy. Selon le directeur technique d’Enjin, Witek Radomski, le choix de Polkadot plutôt que d’Ethereum (ETH) s’est basé sur des considérations techniques (frais de transactions et efficacité énergétique notamment).

Prudence en pas, la nouvelle reste notable : Final Fantasy est une des franchises de jeux vidéo les plus durables et les plus suivies : elle aurait vendu 168 millions de jeux dans le monde depuis son lancement en 1987. Cette initiation aux NFTs est donc une preuve que le domaine continue à intéresser de grandes marques.

Square Enix avait en tout cas déjà montré son intérêt pour le secteur. En début d’année, le studio affirmait que les NFTs allaient « révolutionner le monde des jeux vidéo ». Par ailleurs, il avait confirmé en mai dernier qu’il comptait émettre ses propres tokens. Le studio pourrait donc bien avoir un coup d’avance sur ses concurrents dans les années à venir.

👉 Sur le même sujet - Square Enix vend des franchises phares comme Tomb Raider pour investir dans le gaming blockchain

Source : Square Enix

Commandez notre livre publié aux éditions Larousse

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque dimanche 👌 Et c'est tout. Toast ! mail@toast.com Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens. Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.