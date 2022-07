Razer et Cake DeFi collaborent pour introduire les gamers à la finance décentralisée (DeFi)

À partir du 21 juillet, les joueurs participant au programme Razer Silver de la célèbre marque de gaming Razer vont pouvoir plonger dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) en récompense de leur activité.

La marque au logo à têtes de serpent, incontournable dans le monde du gaming, propose à ses joueurs un programme de récompense nommé « Razer Gold », qui leur permet notamment d'obtenir des bons de réduction ou d'obtenir des jeux sur la plateforme Steam via des points Razer Silver.

Désormais, ce programme de fidélité s'étendra au monde de la DeFi grâce à Cake DeFi, une plateforme singapourienne en plein essor qui s'emploie à rendre la finance décentralisée accessible à tous.

Concrètement, les points Razer Silver pourront être transformés par les joueurs en bons d'achat Cake DeFi. Ces bons pourront ensuite être utilisés pour être convertis en tokens DeFi Chain (DFI), lesquels pourront eux-mêmes être échangés contre les diverses cryptomonnaies disponibles sur le site comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH).

Cake DeFi souhaite également apporter une éducation à la crypto de premier ordre aux joueurs. Pour Julian Hosp, PDG et co-fondateur de la plateforme, le monde du gaming et celui de la crypto ont beaucoup en commun :

« Il existe une forte corrélation entre les joueurs et les amateurs de crypto, donc en plus de fournir des rendements élevés sur Cake DeFi pour les joueurs de Razer Silver, nous nous concentrerons également sur l'éducation et l'alphabétisation en crypto, en particulier pour les nouveaux arrivants dans l'industrie. »