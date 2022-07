Minecraft, l’emblématique jeu de type « bac à sable » développé Mojang Studio, met à jour ses conditions d’utilisations au sujet des technologies blockchains et des tokens non fongibles (NFTs). Ainsi, ces derniers sont tout simplement bannis du jeu :

Here's an early look at our upcoming guidelines regarding Minecraft and NFTs.

If you're a player or creator actively involved in the buying, selling, or trading of NFTs that make use of Minecraft, please read the information in the article below.https://t.co/3S4uYmiSvf pic.twitter.com/Gl0EkoKQqs

— Minecraft (@Minecraft) July 20, 2022