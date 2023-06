Sotheby's : Un NFT ayant appartenu au fonds 3AC vendu 6,2 millions de dollars aux enchères

La célèbre maison Sotheby's a organisé une nouvelle vente aux enchères d'oeuvres d'art génératif sous forme de token non fongible (NFT). Le lot principal était « The Goose », un NFT anciennement détenu par le défunt fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC), et racheté pour 6,2 millions de dollars par le CryptoPunks #6529, un membre bien connu de la communauté des NFTs.

Le 2ème NFT génératif le plus cher au monde

Le token non fongible (NFT) Ringers #879 de l'artiste Dmitri Cherniak a récemment été vendu aux enchères pour un montant impressionnant de 6,2 millions de dollars. La vente a eu lieu lors d'une vente aux enchères en direct à New York, organisée par la prestigieuse maison de vente aux enchères Sotheby's, et a rencontré un franc succès malgré l'état morose du marché.

🔴 DIRECT – Suivre la croisade de la SEC contre les cryptomonnaies en temps réel

Surnommée « l'Oie » (ou « The Goose » en anglais) en raison de sa ressemblance avec cet animal, cette œuvre d'art a été mise aux enchères en tant que lot principal de la collection « Grails » de Sotheby's. Au total, celle-ci comptait 37 œuvres d'arts génératifs tokénisés et conçues par de grands noms du domaine tels que Dmitri Cherniak, Tyler Hobbs, Jeff Davis et d'autres.

L'intérêt envers la collection a notamment été suscité par la présence de certains NFTs en provenance du fonds spéculatif Three Arrows Capital (3AC). Pour rappel, ce fonds a subi la chute de l'écosystème Terra (LUNA) et son stablecoin UST, entraînant une mise en faillite au cours de l'été dernier.

Justement, The Goose en faisait partie et avait été achetée par les cofondateurs de 3AC, Su Zhu et Kyle Davies, en août 2021, pour environ 1 800 ETH, soit une valeur d'environ 5,8 millions de dollars à l'époque. L'oeuvre était estimée entre 2 et 3 millions de dollars, mais a finalement été achetée pour 6,2 millions de dollars.

Par ailleurs, le gagnant de l'enchère final est le CryptoPunks #6529, figure bien connue de la communauté. À l'issue de la vente, Sotheby's a annoncé qu'il s'agissait de la deuxième vente la plus élevée de tous les temps pour une œuvre d'art génératif.

👉 Pour approfondir, tout savoir sur les tokens non fongibles (NFT)

Dans un récente déclaration, l'investisseur #6529 a déclaré que The Goose revêtait une importance culturelle au sein de la communauté NFT, notamment par l'unicité de son processus d'exécution :

«L'art génératif sur la blockchain est un acte de foi de la part de l'artiste et du mineur. Une fois que l'algorithme est intégré à la blockchain, personne ne sait quels résultats il produira. The Goose représente cela plus clairement que n'importe quel NFT génératif. Nous aurions pu faire fonctionner l'algorithme Ringers des milliers de fois sans rien produire de semblable. The Goose a eu un parcours historique jusqu'à présent, à travers des moments clés de l'histoire de la NFT, et je pense que son parcours ne fait que commencer. »

Jusqu'à présent, les ventes de la collection Grails organisée par Sotheby's dans le cadre de la liquidation des oeuvres détenues par 3AC ont rapporté près de 17 millions de dollars.

👉 Pour aller plus loin — Comment évaluer le potentiel d’une collection NFT ?

Acheter des NFT sur Binance Découvrez la place de marché NFT de Binance ?

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Source : Sotheby's

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.