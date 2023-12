Ordinals : la première vente d'inscriptions de Sotheby's dépasse les attentes

Malgré les polémiques entourant le protocole Ordinals ces derniers temps, les inscriptions sur le réseau Bitcoin (BTC) ont la cote. Preuve en est faite avec une vente aux enchères de Sotheby’s, qui proposait des « BitcoinShrooms ». Les montants récoltés ont en effet dépassé les attentes.

La première vente d’Ordinals de Sotheby’s : les BitcoinShrooms

La légendaire société d’enchères Sotheby’s mise de plus en plus sur les tokens non fongibles (NFT) ces derniers mois. Mais jusque là, elle ne s’était pas encore consacrée aux inscriptions sur Bitcoin (BTC), par lesquelles il est possible de créer des équivalents de NFT. C’est désormais chose faite : Sotheby’s vient en effet de clôturer une première vente, basée sur la collection des « BitcoinShrooms ».

Il s’agit d’une collection d’inscriptions sur Bitcoin, dont l’apparence rappelle fortement le style des jeux Mario. Voici la description qui en est faite sur le site de Sotheby’s :

« En mêlant habilement la tapisserie nuancée de l’histoire de Bitcoin, sa culture, et ses détails techniques, chaque pièce unique, pixélisée et faite main, forme un élément d’un guide magistral vers le royaume révolutionnaire de Bitcoin. »

Les visuels, créés par l’artiste Shroomtosi, sont des références à l’histoire de Bitcoin, et incluent des memes et des clins d’œil à ce qui fait la plus grande cryptomonnaie.

Un succès marqué pour cette première vente d’inscriptions

L’intérêt a été au rendez-vous pour la vente d’Ordinals, puisque les montants ont dépassé les estimations de Sotheby’s. Un champignon pixélisé, qui rappelle furieusement ceux de la franchise Super Mario, s’est ainsi cédé contre 240 000 dollars. Un avocat pixélisé était estimé aux alentours de 20 000 dollars, mais il s’est finalement vendu pour 101 600 dollars. Au total, la vente de trois pièces uniques aura permis de récolter 450 000 dollars.

Cela montre donc que l’équivalent des NFT sur la blockchain Bitcoin savent trouver un public – et un public fortuné. Il faut aussi rappeler que le débat qui fait rage au sein de la communauté Bitcoin au sujet des Ordinals est comme souvent basé sur le marché. En l’occurrence, le marché a parlé, et les objets de ce type prouvent qu’ils trouvent leur place chez une institution comme Sotheby’s.

Source : Sotheby's

