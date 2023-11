85 % en un mois : le SOL de Solana enregistre la meilleure performance du top 10 crypto

Après une année 2022 compliquée, symbolisée par une chute de près de 97 % entre son plus haut historique du 6 novembre 2021 et un retour à 8 dollars le 29 décembre 2022, le SOL de Solana retrouve des couleurs ces derniers mois.

Et pour cause, l’actif enregistre une performance de 85 % en l’espace d’un mois, s’offrant la meilleure performance du top 10 des cryptomonnaies sur cette même période.

En passant de 9,66 dollars en date du 1er janvier dernier à 43,07 dollars lors de l’écriture de ces lignes, le SOL marque ainsi une progression d’environ 350 % en 10 mois.

Outre la bonne santé de l’écosystème crypto ces derniers mois, ces résultats peuvent ainsi s’expliquer de plusieurs manières. En premier lieu, il convient de rappeler que le token a globalement plus souffert que d’autres actifs majeurs du marché durant le bear market, compte tenu des liens entre Solana et FTX qui auraient pu sonner le glas de la blockchain.

Toutefois, il semble que les équipes du projet aient su faire face, permettant alors au SOL de regagner une part du terrain qu’il avait perdu.

👉 Pour aller plus loin — Comment faire pour acheter le token SOL de Solana ?

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Par ailleurs, si le réseau a pu souvent être critiqué pour son manque de fiabilité, conduisant à des pannes régulières, il s’agit cependant de souligner le fait que la blockchain n’a qu’aucune qu’une seule panne majeure cette année durant près de 19 heures le 25 février dernier.

À titre de comparaison, Solana avait comptabilisé 11 pannes majeures en 2022, dont et 3 d’une moindre mesure, la majorité ayant eu lieu sur le mois janvier.

Pour tenter de rendre le réseau plus fiable, avec ces incidents souvent causés par des problèmes sur les validateurs, la société Jump Crypto est d’ailleurs en train de développer un nouveau client.

Baptisé Firedancer, ce dernier est désormais en testnet depuis cette semaine, et permettra aux validateurs de diversifier leur logiciel :

🔥💃 The first version of @jump_firedancer

🔥💃 Live on testnet.

🔥💃 Right now.

Watch @DanPaul000 share the news live on the @SolanaConf stage.

Only at #Breakpoint2023. Watch the livestream: https://t.co/51G659GtUO pic.twitter.com/llaHoiendH

— Solana (@solana) October 31, 2023