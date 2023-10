FTX place 122 millions de dollars de tokens Solana (SOL) en staking

La nouvelle direction de FTX commence à rentabiliser le large portefeuille de cryptomonnaies détenu par l'exchange crypto. Selon les dernières données on-chain, FTX a placé l'équivalent de plus de 120 millions de dollars de tokens Solana (SOL) au staking avec un taux rémunérateur à hauteur de 7 %.

FTX se met au staking de tokens Solana (SOL)

Les équipes en charge de la restructuration de FTX, l'exchange de cryptomonnaies placé sous la protection du Chapitre 11 relatif aux faillites aux États-Unis au mois de novembre dernier, commencent à rentabiliser le portefeuille crypto de la société.

Effectivement, hier samedi 14 octobre, une adresse associée à FTX a déposé plus de 5,5 millions de tokens SOL en staking, ce qui représente plus de 121 millions de dollars.

Les quelques 5,5 millions de tokens SOL ont été placés en staking auprès de Figment, un validateur dédié aux institutionnels. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Figment propose 7 % de rendements sur le SOL, les récompenses étant versées à chaque epoch en auto-compound.

Dépôts (vert), retraits (orange) et solde net (blanc) des tokens SOL placés en staking sur Solana

Le fonctionnement de Solana reposant sur un condensé de Proof of History et de Proof of Stake, le staking de tokens SOL permet de participer au bon fonctionnement de la blockchain. Pour en savoir plus sur l'infrastructure de Solana, nous vous invitons à lire notre fiche dédiée.

Au mois de septembre dernier, FTX avait obtenu l'autorisation de liquider 3,4 milliards de dollars de cryptomonnaies détenus dans son portefeuille afin de participer au remboursement des investisseurs lésés. Toutefois, afin que les retombées soient contenues sur le marché, FTX ne pourra vendre que 100 à 200 millions de dollars de ses cryptomonnaies par semaine.

Toujours dans l'optique de rembourser le plus de clients possible, la direction de FTX a également pris les dispositions nécessaires afin de mettre à profit les outils de la finance décentralisée (DeFi) afin de générer des bénéfices, notamment avec le staking.

Sam Bankman-Fried avait montré un intérêt tout particulier pour l'écosystème de Solana, au point même d'avoir investi auprès de la Solana Foundation avec FTX. Par conséquent, l'exchange perçoit de manière automatique 645 000 nouveaux tokens par mois conformément à la période de vesting initialement prévue. Le vesting prendra fin le 1er mars 2025, date à laquelle Solana recevra 7,5 millions de tokens SOL d'un seul coup.

L'ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, traverse actuellement son premier procès pour de multiples accusations de fraude. Nous vous invitons à suivre notre Direct dédié au procès de Sam Bankman-Fried afin de ne louper aucun rebondissement de cette affaire majeure.

