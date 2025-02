Une société de services financiers sur Bitcoin (BTC) va entrer au Nasdaq

Aujourd’hui, la société Fold entre au Nasdaq, afin de développer sa gamme de services financiers spécialement dédiés à Bitcoin (BTC). Que propose l’entreprise exactement ?

Fold entre au Nasdaq pour développer ses services financiers sur Bitcoin (BTC)

En bourse, les sociétés qui opèrent dans le secteur des cryptomonnaies ne manquent pas, et ce mercredi, une nouvelle entreprise vient les rejoindre. En effet, Fold s’introduit au Nasdaq, avec comme particularité le fait d’être totalement dédiée aux services financiers sur Bitcoin (BTC).

Ainsi, Fold opère comme une véritable banque Bitcoin, en proposant un compte courant assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Il est donc possible d’y percevoir son salaire, pouvant être converti en BTC au pourcentage de son choix, tandis que les différents paiements du quotidien offrent du cashback en satoshis.

Cette entrée en bourse ne se fait pas par la voie classique d’une « initial public offering » (IPO), mais grâce à la fusion avec FTAC Emerald Acquisition Corp., une « special purpose acquisition company » (SPAC). En bref, les SPAC sont des entreprises entrant en bourse spécialement dans le but de fusionner avec une société qui souhaiterait être cotée plus rapidement.

Will Reeves, PDG de Fold, a fait preuve d’enthousiasme vis-à-vis de cette entrée au Nasdaq :

Nous pensons que ce regroupement d’entreprises transformatrices permet à Fold de mieux se positionner pour faire avancer notre vision de construire une passerelle vers les services financiers basés sur le bitcoin et d’élargir l’accès à la création de richesse pour nos clients. Nous sommes ravis d’être cotés au Nasdaq et sommes impatients de poursuivre notre mission d’élargir l’accès aux récompenses et aux services financiers en bitcoin en tant que société publique.

Lors de sa cotation, Fold pourra être trouvée sous les symboles FLD et FLDDW. En parallèle de ses activités bancaires, l’entreprise détient également sa propre trésorerie BTC, avec plus de 1 000 bitcoins en sa possession, ce qui représente actuellement plus de 95,6 millions de dollars.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le prix d’un bitcoin est de 95 650 dollars, en légère hausse de 0,16 % en 24 heures.

Source : Communiqué de presse

