La société d’audit crypto polémique CertiK envisage une introduction en bourse

L’année 2026 promet de s’imposer comme celle d’une accélération sans précédent des introductions en bourse (IPO) menées par des projets crypto. Une dynamique à laquelle souhaite visiblement se joindre la société d’audit CertiK, valorisée à 2 milliards de dollars en 2022. Et cela n’enchante pas tout le monde.

CertiK : une introduction en bourse à 2 milliards de dollars ?

L'année 2026 a tout juste débuté et déjà les premiers projets d'introduction en bourse (IPO) d'acteurs crypto se précisent, avec notamment la société de garde crypto BitGo qui vient de se lancer en fin de semaine dernière avec une opération estimée à 212,8 millions de dollars qui ressemble à un signal de départ.

En effet, d'autres IPO menées par des entreprises du secteur sont attendues de manière imminente, comme pour la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken, ou encore le leader des hardware wallets Ledger dont la valorisation pourrait atteindre les 4 milliards de dollars.

✍️ Cryptomonnaies : quelles sont les principales introductions en bourse (IPO) à surveiller en 2026

Puis il y a les outsiders plus inattendus, comme la société d'audit spécialisée dans le Web3 et soutenue par Binance, CertiK, qui viendrait d'officialiser son intention de suivre cette tendance, sans toutefois proposer « de plan d'introduction en bourse très concret », selon les déclarations de son cofondateur, Ronghui Gu, lors du forum de Davos.

Les investisseurs attendent toujours avec impatience les introductions en bourse d’entreprises natives du Web3, en particulier celles spécialisées dans l’infrastructure comme CertiK. Ronghui Gu

Le but de cette opération ? S'imposer comme la « première entreprise de cybersécurité du Web3 cotée en bourse », en se basant sur une valorisation estimée à 2 milliards de dollars en 2022, suite à une levée de fonds de 88 millions de dollars menée à l'époque.

Une IPO qui ne fait pas l'unanimité

Mais autant dire que l'enthousiasme déclenché par cette IPO apparaît comme beaucoup plus mesuré de la part de l'écosystème crypto. Et pour cause, la société CertiK ne fait clairement pas l'unanimité, notamment au sujet de la réalisation de ses audits que certains considèrent comme trop souvent inefficaces et associés à des hacks de protocoles ultérieurs.

🗞️ Ledger viserait une introduction en bourse pour 4 milliards de dollars de valorisation

Et que dire de ses excuses exprimées en février dernier, suite à la vérification du code utilisé pour le stablecoin de Huione Guarantee, une place de marché illégale cambodgienne connue pour ses liens avec le trafic d'êtres humains, et autres horreurs du même genre.

Sans parler des accusations émises par le compte X Pop Punk au sujet de pratiques douteuses, comme le vol de la découverte de failles afin de s'attribuer les récompenses (bug bounty), ou encore les mauvais scores de sécurité supposément attribués aux entreprises qui ne veulent pas faire appel à leurs services.

L’introduction en bourse de CertiK serait un désastre pour notre écosystème. Pop Punk

Quoi qu'il en soit, cette possible introduction en bourse intervient alors même que la société d'investissement de Changpeng Zhao, YZi Labs, aurait réalisé « un investissement à huit chiffres » en janvier dernier dans cette entreprise, selon Ronghui Gu.

Le but : mettre en place une enveloppe d’un million de dollars sous forme de subventions d’audit pour les participants à son programme EASY Residency, un incubateur spécialement conçu pour soutenir les entrepreneurs du Web3, de l’intelligence artificielle (IA) et de la biotechnologie.

Sources : The Block, Pop Punk

