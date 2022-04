L'entreprise d'audits de sécurité CertiK propulse sa valorisation à 2 milliards de dollars

2 milliards de dollars pour CertiK

La plateforme CertiK, réputée pour ses audits de sécurité dans l'écosystème blockchain, vient de voir sa valorisation atteindre les 2 milliards de dollars suite à une levée de fonds atteignant les 88 millions de dollars.

Le tour de table a été réalisé dans le cadre d'un financement de série B3. Les figures de proue de ce financement sont les investisseurs Insight Partners, Advent International ainsi que Tiger Global Management, qui a également dirigé le récent round de NEAR Protocol il y a tout juste quelques jours.

On notera également la présence de la banque d'investissement Goldman Sachs parmi les autres investisseurs, aux côtés de Sequoia Capital et de Lightspeed Ventures Capital, parmi d'autres.

Ce nouvel apport de capital fait suite à la précédente levée de fonds de CertiK en décembre dernier, qui devenait une licorne suite à un apport de 80 millions de dollars. L'entreprise a ainsi vu sa valorisation doubler en l'espace de 3 mois.

Ronghui Gu, un des co-fondateurs de CertiK, a déclaré dans le cadre d'une interview que les demandes d'audit de sécurité avaient considérablement augmenté. Selon lui, CertiK a vu ses revenus multipliés par 12 au cours de l'année dernière.

Cela est toutefois peu surprenant, dans un contexte où un nombre important de protocoles continuent de subir des hacks, et plus particulièrement les bridges cross-chain. Effectivement, les hacks ont déjà fait de nombreuses victimes rien que pour ce premier trimestre d'année 2022, en témoigne par exemple le récent vol des 620 millions de dollars sous forme d'Ethers et d'USDC sur la sidechain Ronin.

La sécurité au cœur de la blockchain

Tout comme ses homologues spécialisés dans la sécurité blockchain, CertiK occupe aujourd'hui une place centrale dans le développement des divers projets relatifs aux cryptomonnaies. Les raisons sont nombreuses, ne serait-ce que pour des justifications évidentes de sécurité et pour prévenir d'éventuelles failles. Les protocoles de finance décentralisée (DeFi) sont aujourd'hui des cibles privilégiées, notamment pour leurs liquidités importantes.

Selon le communiqué relatif à cette nouvelle levée de fonds, CertiK observe que les rug pulls et les scams connaissent malheureusement une popularité croissante, et que la première solution pour remédier à ce souci pourrait être une démocratisation plus large du processus de « Know Your Customer (KYC) ».

Pour l'entreprise, la clé d'un futur plus sécurisé sera la transparence. C'est la raison pour laquelle CertiK propose un classement des projets qu'elle a passé en audit avec les données qui y sont relatives, lesquelles sont actualisées en temps réel.

À l'heure où nous rédigeons ces lignes, 1842 projets sont actuellement listés sur ce classement, avec des figures importantes du milieu comme Aave (AAVE), Polygon (MATIC), Terra (LUNA), Shibaswap ou encore The Sandbox (SAND).

Enfin, CertiK a également déployé Skynet, une solution d'analyse en temps réel des smart contracts, des liquidités des échanges décentralisés (DEX), ou qui permet encore d'identifier les flash loans grâce à un outil d'analyse on-chain.

Rappelons que sur la seule année 2021, plus de 1,3 milliard de dollars ont été subtilisés au total dans le monde de la blockchain.

Source : CertiK

