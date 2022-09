La Société Générale lance un service de conservation de cryptomonnaies pour les gestionnaires de fonds

La Société Générale va désormais proposer une option de gestion de fonds en cryptomonnaies à ses clients institutionnels. Ce nouveau service sera assuré par sa filiale SGSS dans le cadre d'une collaboration avec la société spécialisée dans les actifs numériques Arquant.

La Société Générale accueille les cryptomonnaies

Via sa filiale dédiée à la gestion de fonds SGSS, la Société Générale pourra désormais proposer un service de conservation de cryptomonnaies aux sociétés de gestion.

Grâce à un partenariat avec Arquant Capital, une société de gestion indépendante agréée et régulée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et spécialisée dans les actifs numériques, SGSS permettra désormais à ses clients institutionnels d'inclure les cryptomonnaies dans leur portefeuille.

De plus, la Société Générale permettra à ses clients spécialisés dans la gestion d'actifs de proposer des fonds en Bitcoin (BTC) et en cryptomonnaies « de manière simple et adaptée, dans le cadre réglementaire européen ».

David Abitbol, le directeur de Société Générale Securities Services, voit dans les cryptomonnaies une opportunité innovante de faire évoluer l'offre de la banque mythique :

« En associant le savoir-faire de Société Générale en matière d’innovation et les compétences techniques d’Arquant Capital, nous étoffons la capacité de SGSS à répondre aux besoins de diversification des gestionnaires de fonds. »

Selon le communiqué, les sociétés de gestion font face à un intérêt croissant de la part des investisseurs pour les cryptomonnaies et se voient donc obligées de développer de nouvelles gammes de gestion dédiées aux actifs numériques.

Une nouvelle preuve de l'intérêt des institutionnels pour les cryptomonnaies, cette annonce faisant écho au récent lancement d'un fonds de gestion crypto par le Nasdaq, la deuxième plus grande bourse des États-Unis.

Source : Société Générale Securities Services

