La sénatrice pro-Bitcoin Cynthia Lummis ne se représentera pas

Connue pour ses positions pro-Bitcoin aux Congrès des États-Unis, la sénatrice du Wyomming Cynthia Lummis ne renouvellera pas sa candidature. Pourquoi fait-elle ce choix ?

le 22 décembre 2025 à 9:00.

1 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

La sénatrice pro-Bitcoin Cynthia Lummis ne se représentera pas
Test logo

Bitcoin

89024.3$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cynthia Lummis ne briguera pas un nouveau mandat de sénatrice

Au sein de l'écosystème crypto, la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis est connue pour avoir porté la voix du Bitcoin (BTC) auprès des instances gouvernementales. Son fait d'armes le plus notable est probablement l'introduction du projet de loi quant à cette fameuse réserve stratégique de bitcoins aux États-Unis.

En poste depuis le 3 janvier 2021, Cynthia Lummis a néanmoins annoncé vendredi qu'elle ne présenterait pas sa candidature pour un nouveau mandat, soulignant l'énergie demandée par un tel poste :

blockquote icon

Décider de ne pas me représenter à la réélection constitue pour moi un changement de cœur, mais, au cours des semaines de session difficiles et épuisantes de cet automne, j’en suis venue à accepter que je n’ai pas six années de plus en moi. Je suis une législatrice dévouée, mais je me sens comme une sprinteuse dans un marathon. L’énergie requise ne correspond pas.

👉 Comment investir facilement dans le Bitcoin (BTC) en 2025 ?

Avant d'être sénatrice, Cynthia Lummis a notamment été élue à la Chambre des représentants des États-Unis en 2008, 2010, 2012 et 2014, ou bien à celle du Wyoming dès 1979.

Âgée aujourd'hui de 71 ans, l'intéressée quittera ainsi son poste en janvier 2027. Pour l'heure, elle ne semble pas encore avoir précisé si elle compte ensuite profiter de sa retraite ou bien continuer sa carrière.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2257 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

1.04%

89024.3$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Un particulier gagne 3,152 Bitcoins en 2 heures avec seulement 100 dollars

Un particulier gagne 3,152 Bitcoins en 2 heures avec seulement 100 dollars

 Bitcoin décroche face à l’or : Le BTC chute de 50 % et atteint un plus bas de 2 ans

Bitcoin décroche face à l’or : Le BTC chute de 50 % et atteint un plus bas de 2 ans

 La Fed annule une directive qui empêchait certaines banques de s'engager dans la crypto

La Fed annule une directive qui empêchait certaines banques de s'engager dans la crypto

 Bitcoin : 300 milliards de dollars en BTC endormis se sont réveillés en 2025

Bitcoin : 300 milliards de dollars en BTC endormis se sont réveillés en 2025