La sénatrice pro-Bitcoin Cynthia Lummis ne se représentera pas

Connue pour ses positions pro-Bitcoin aux Congrès des États-Unis, la sénatrice du Wyomming Cynthia Lummis ne renouvellera pas sa candidature. Pourquoi fait-elle ce choix ?

Cynthia Lummis ne briguera pas un nouveau mandat de sénatrice

Au sein de l'écosystème crypto, la sénatrice du Wyoming Cynthia Lummis est connue pour avoir porté la voix du Bitcoin (BTC) auprès des instances gouvernementales. Son fait d'armes le plus notable est probablement l'introduction du projet de loi quant à cette fameuse réserve stratégique de bitcoins aux États-Unis.

En poste depuis le 3 janvier 2021, Cynthia Lummis a néanmoins annoncé vendredi qu'elle ne présenterait pas sa candidature pour un nouveau mandat, soulignant l'énergie demandée par un tel poste :

Décider de ne pas me représenter à la réélection constitue pour moi un changement de cœur, mais, au cours des semaines de session difficiles et épuisantes de cet automne, j’en suis venue à accepter que je n’ai pas six années de plus en moi. Je suis une législatrice dévouée, mais je me sens comme une sprinteuse dans un marathon. L’énergie requise ne correspond pas.

👉 Comment investir facilement dans le Bitcoin (BTC) en 2025 ?

Avant d'être sénatrice, Cynthia Lummis a notamment été élue à la Chambre des représentants des États-Unis en 2008, 2010, 2012 et 2014, ou bien à celle du Wyoming dès 1979.

Âgée aujourd'hui de 71 ans, l'intéressée quittera ainsi son poste en janvier 2027. Pour l'heure, elle ne semble pas encore avoir précisé si elle compte ensuite profiter de sa retraite ou bien continuer sa carrière.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.