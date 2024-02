Selon Edward Snowden, des gouvernements détiendraient déjà secrètement du Bitcoin (BTC)

Alors que le Bitcoin (BTC) approche des 63 000 dollars, l’euphorie est palpable dans l’écosystème crypto. Selon le lanceur d’alertes Edward Snowden, cet intérêt pourrait d’ailleurs être présent au-delà d’un cercle réduit. Selon lui, il est envisageable que des gouvernements détiennent secrètement du Bitcoin. Qu’en penser ?

Edward Snowden pense que les gouvernements s’intéressent déjà au Bitcoin

Edward Snowden a fait part de son hypothèse sur X. Le lanceur d’alerte a publié une « prédiction » en ce qui concerne le rapport des gouvernements au Bitcoin :

Prediction: A national government will be revealed this year to have been buying Bitcoin—the modern replacement for monetary gold—without having disclosed that fact publicly. — Edward Snowden (@Snowden) February 28, 2024

« Prédiction : on apprendra cette année qu’un gouvernement national a acheté du Bitcoin – le remplacement moderne de l’or monétaire – sans qu’il ait révélé cette information de manière publique. »

Autrement dit, il est probable que des gouvernements aient déjà de la cryptomonnaie dans leurs coffres, selon Edward Snowden.

👉 Retrouvez notre guide – Comment acheter du Bitcoin en 2024 ? Faites-vous guider étape par étape

À ce stade, peu de gouvernements ont affiché leur attrait pour le Bitcoin. Au-delà du Salvador, qui a adopté la cryptomonnaie en tant que devise légale, quelques autres pays semblent avoir misé sur le mining : notamment le Bhoutan et l’Éthiopie. Mais investir dans une industrie et détenir des bitcoins en réserve, de manière officielle, n’est bien sûr pas la même chose.

Bitpanda : la plateforme idéale pour diversifier ses investissements

Risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Edward Snowden, un soutien historique de Bitcoin et des cryptomonnaies

Cela fait des années qu’Edward Snowden est un soutien périphérique des cryptomonnaies, qu’il considère comme des monnaies séparées de l’État. Il s’est plusieurs fois opposé aux monnaies numériques développées par les Banques centrales, considérant qu’il s’agit de « monnaies crypto-fascistes ».

Par ailleurs, le lanceur d’alerte a confirmé avoir participé au lancement du Zcash (ZEC), une des monnaies anonymes les plus connues. L’anonymat est sans surprise un domaine d’intérêt pour Edward Snowden, qui a également soutenu le projet Tornado Cash, en difficulté actuellement.

If you can help, please help. Privacy is not a crime. https://t.co/R4vauNLRB4 — Edward Snowden (@Snowden) January 23, 2024

« La vie privée n’est pas un crime. »

👉 Dans l’actualité également – Les ETF Bitcoin battent (encore) leurs volumes : plus du double en 2 jours

Il est en tout cas probable que les gouvernements s’expriment davantage sur les cryptomonnaies dans les semaines à venir, en particulier si le BTC dépasse son record absolu, à 69 000 dollars. Entre rejet et intérêt, la cryptomonnaie trouvera-t-elle sa place dans les portefeuilles officiels ? On en est encore loin, mais les gouvernements en parlent de plus en plus.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Edward Snowden via X

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.