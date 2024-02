Les ETF Bitcoin battent (encore) leurs volumes : plus du double en 2 jours

C’est une atmosphère que l’écosystème des cryptomonnaies ne connaissait plus depuis plus de 2 ans maintenant : les journées de hausses consécutives avec des pourcentages de plus en plus élevés chaque jour. Outre le fait que le Bitcoin (BTC) s’approche désormais rapidement de son plus haut historique (ATH), les volumes sur les ETF ont établi un nouveau record, 2 jours à peine après le dernier.

Comme le souligne Eric Balchunas, analyste d’ETF pour Bloomberg, les 9 nouveaux ETF approuvés par la Securities and Exchange Commissions en janvier dernier, en excluant le GBTC de Grayscale, ont enregistré un volume de près de 6 milliards de dollars sur la journée de mercredi :

RIDIC: the New Nine doubled their volume record (set Monday) with just about $6b traded.. $IBIT led w $3.3b of it, Fidelity did $1.4b (both double their prev records). The total number of trades was double too, over half a million individual trades bt them. $IBIT alone > $QQQ. pic.twitter.com/ZzB5PWXA4f

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 28, 2024