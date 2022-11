Grand sauve-qui-peut sur les exchanges : 2,9 milliards de dollars retirés sur un mois

L’affaire FTX est en train de profondément changer le rapport des utilisateurs aux plateformes d’échange centralisées (CEX). Ils fuient en effet massivement ces dernières depuis un mois, au profit de solutions plus sécurisées.

Les utilisateurs retirent 2,9 milliards de dollars des plateformes d’échange

Nous vous l’expliquions en milieu de mois, l’exode des investisseurs a commencé sur les plateformes d’échange centralisées. Et la tendance n’a fait que se confirmer depuis, selon un nouveau rapport de Glassnode. La firme d’analyse a en effet chiffré les retraits effectués sur les CEX au cours du mois : la somme atteint 2.9 milliards de dollars au cours actuel.

Et la tendance s’accélère : ont voit que de plus en plus de bitcoins (BTC) ont été retirés au cours du mois de novembre.

L’affaire FTX a incité les utilisateurs à retirer leurs fonds des plateformes d’échange centralisées

Les flux sortants de Bitcoin sont les plus élevés enregistrés depuis 4 ans. La tendance était déjà au retrait pour les utilisateurs, mais cela s’est confirmé depuis le mois d’octobre :

Nombre de bitcoins (BTC) présents sur les plateformes d’échange

De son côté, le cours du BTC continue de vivoter après avoir subi des chutes successives conséquentes. Bloqué aux alentours des 16 500 dollars la semaine dernière, il a opéré cette nuit un nouveau piqué, et s’échange ce matin autour des 16 100 dollars.

Un changement de paradigme ?

Tout cela montre que l’idéologie prédominante, qui consistait à dire que les « grandes » plateformes étaient trop massives pour s’effondrer, était erronée. Tout comme dans le secteur bancaire traditionnel, aucune entité n’est semble-t-il à l’abri : une leçon que les investisseurs ont apprise à un coût considérable ces dernières semaines.

Les retombées de l’affaire sont vraisemblablement loin d’être finies, mais déjà s’esquisse un réel changement de paradigme pour l’écosystème. La ruée vers les portefeuilles froids comme ceux de Ledger n’est pas un hasard : les utilisateurs souhaitent reprendre le contrôle de leurs cryptomonnaies, par crainte de voir celles-ci bloquées.

Pour certains, les dommages considérables faits à la réputation de l’industrie sont une petite catastrophe en soi. Pour d’autres, il s’agit d’une purge permettant de revenir à des idéaux de décentralisation plus en adéquation avec les origines de la cryptomonnaie. Quelle interprétation l’emportera ? L’écosystème est en train de tirer les leçons de sa plus grosse crise, et cela prendra un certain temps.

Source : Glassnode Studios

