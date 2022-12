Sam Bankman-Fried plaidera non coupable pour ses agissements avec FTX

Alors que le long processus juridique entourant l’affaire FTX ne fait que commencer, Sam Bankman-Fried (SBF) prévoit de plaider non coupable pour sa défense contre les accusations qui lui sont portées.

En effet, mardi prochain à 14 h heure new-yorkaise, soit 20 h à Paris, SBF doit être entendu par le juge Lewis Kaplan à Manhattan pour son plaidoyer. C’est à cette audience que SBF niera les chefs d’accusation concernant la fraude et la tromperie envers ses clients, comme l’a rapporté Reuters, à qui les avocats de l’intéressé n’ont pas adressé de commentaires.

Bien sûr, ce n’est là que l’une des premières étapes avant qu’un verdict ne soit rendu et l’ex-PDG de FTX pourra revenir sur sa décision. Rappelons que sur l’ensemble de l’affaire, il risque jusqu’à 115 ans de prison, bien qu’il pourrait s’en tirer avec une dizaine d’années au regard de cas similaires.

Cette semaine, plusieurs analystes on-chain ont relevé que des adresses affiliées à Alamada Research avaient effectué de curieux mouvements pour vendre et mixer 1,7 million de dollars de différents tokens. Alors que les soupçons se sont naturellement tournés vers Sam Bankman-Fried, libéré sous caution la semaine dernière, celui-ci a nié en bloc les spéculations :

None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5

— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022