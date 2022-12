À quoi joue Alameda Research ? 1,7 million de dollars de tokens envoyés dans des mixeurs

Alors qu’Alameda Research est censée être placée sous le Chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis, plusieurs analystes on-chain attentifs ont relevé des ventes de tokens sur certaines de ses adresses, le tout envoyé sur des mixeurs.

Les détails de ces mouvements ont notamment été relayés par le compte Twitter d’Arkham Intelligence, qui a publié un thread détaillant les mouvements sur l’ensemble des adresses concernées :

Sharp-eyed users may have noticed a number of interesting movements from Alameda wallets in the past 24 hours.

These wallets had been inactive for multiple weeks before they 'woke up' last night.

Over $1M has been sent through crypto-mixers by Alameda wallets.

What gives?

👇 pic.twitter.com/rUbqCMPjNX

— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) December 28, 2022