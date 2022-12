Contagion FTX : la plateforme DeFi Midas ferme ses portes

Iakor Levin, le PDG du protocole de finance décentralisée (DeFi) Midas Investments, a annoncé via un communiqué que la plateforme n'était plus en mesure de fournir ses services. Et pour cause, une fragilité importante résultante des faillites de Celsius et FTX, le tout conjugué à des retraits massifs des utilisateurs.