Sam Bankman-Fried est placé en détention provisoire – Quelle sera la suite ?

Sam Bankman-Fried n'aura finalement pas été entendu par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants et une éventuelle audition publique devra encore attendre. Effectivement, l'ancien PDG de FTX a été placé en détention provisoire aux Bahamas dans l'attente d'une possible extradition aux États-Unis qui sera décidée le 8 février 2023.

Sam Bankman-Fried placé sous détention provisoire

Alors que Sam Bankman-Fried a été arrêté hier par les autorités bahaméennes, soit le jour où il devait témoigner devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, sa demande de libération sous caution a été refusée par la juge compétente.

Ce « hasard du calendrier » n'a pas plu à la présidente de la Commission Maxine Waters, laquelle s'est dite « surprise » de l'arrestation de ce dernier à une telle date, via un communiqué :

« Il est grand temps que le processus visant à traduire [Sam Bankman-Fried] en justice commence. Toutefois, comme le public le sait, mon personnel et moi-même avons travaillé avec diligence au cours du dernier mois pour obtenir le témoignage de [Sam Bankman-Fried] devant notre commission [...]. »

Par conséquent, l'ancien PDG de FTX se voit placé en détention provisoire dans l'attente de son extradition vers les États-Unis, la juge craignant « un risque de fuite ». Sam Bankman-Fried a ainsi été placé au Département correctionnel des Bahamas jusqu'au 8 février 2023.

La crainte de la juge se révèle toutefois justifiée. Effectivement, la décision prise ici fait suite à une déclaration de SBF, ce dernier ayant informé la justice bahaméenne « qu'il s'opposerait » à tout ordre d'extradition vers les États-Unis quelques heures plus tôt.

Cette mise en détention ne fait toutefois que prolonger l'attente d'une éventuelle audition publique de Sam Bankman-Fried, laquelle est désormais souhaitée autant par les investisseurs que par les autorités.

Que risque Sam Bankman-Fried ?

Alors que les révélations en tous genres continuent d'affluer depuis la faillite de FTX et du changement de direction au sein de l'exchange, Sam Bankman-Fried fait notamment l'objet de poursuites de la part du ministère de la Justice aux États-Unis.

Actuellement, 8 charges sont retenues contre l'ancien PDG de FTX, selon l'acte d'accusation émis par le ministère. Selon les procureurs concernés, SBF pourrait se voir infliger une peine de 115 ans de prison s'il est reconnu coupable des chefs d'accusation en question.

Plus précisément, Sam Bankman-Fried est actuellement accusé de blanchiment d'argent, de conspiration en vue de frauder les États-Unis ou encore de conspiration en vue de commettre une fraude électronique à l'égard de clients ou de prêteurs, entre autres.

Depuis hier, SBF est également poursuivi par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour différentes accusations de fraude portant sur les valeurs mobilières et les marchandises.

Lors de l'annonce de la mise en détention de Sam Bankman-Fried, ses avocats ont tant bien que mal tenté de le faire libérer sous caution pour un montant de 250 000 dollars. De plus, ils ont argué que l'ex-PDG de FTX devait « régulièrement prendre des médicaments », notamment du Zyrtec (un antihistaminique antiallergique) et de l'Adderall (un psychostimulant à base d'amphétamines). Ils ont également avancé qu'il devait être en mesure de continuer à « suivre son régime végétalien ».

Source : Fox Business

