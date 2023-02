Sam Bankman-Fried conserve l'autorisation de communiquer, mais exclusivement sous surveillance

Alors que Sam Bankman-Fried avait tenté de communiquer avec d'anciens employés de FTX après avoir démissionné de son poste de PDG, ses avocats et les procureurs se sont entendus sur une révision de ses droits de communiquer. Désormais, il n'aura plus la possibilité de communiquer via des messageries chiffrées et ses conversations seront en partie surveillées.