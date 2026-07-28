RWA : Injective lance Mint pour attirer les institutionnels sur sa blockchain

Injective ouvre un nouveau chapitre dans la tokenisation. Le protocole vient de dévoiler Injective Mint, une plateforme unifiée pour émettre des actifs réels tokenisés (RWA) directement conformes aux exigences réglementaires. Une brique de plus dans la stratégie du réseau pour attirer institutions et agents IA sur la blockchain.

Injective Mint, une plateforme unique pour émettre des RWA

Injective a annoncé le lancement d’Injective Mint, une plateforme qui centralise l’émission d’actifs tokenisés de qualité institutionnelle via une interface unique, avec des rails réglementaires intégrés dès l’origine.

Concrètement, utilisateurs, institutions et agents IA peuvent désormais lancer sur Injective des actifs on-chain conformes, à grande échelle. Le spectre est large : actions, obligations, ETF, titres internationaux, produits FX ou instruments financiers plus complexes.

SEC Transfer Agent License App ✅ MiCA Whitepaper in the EU ✅ Injective Mint Alpha Launch for Tokenizing Assets ✅ Two of the largest enterprises selecting Injective for tokenization pilot ✅ Institutional-grade RWAs will go mainstream with $INJ — Injective 🥷 (@injective) July 27, 2026

Chaque émetteur peut y intégrer directement des contrôles de conformité, des permissions et des rails réglementaires pensés pour l’adoption institutionnelle.

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Injective Mint entre en alpha privée dès aujourd’hui, avec d’autres releases, intégrations et fonctionnalités à venir, le tout propulsé par le token INJ.

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Un réseau déjà bien installé sur le créneau des actifs tokenisés

Le lancement n’arrive pas dans un vide. Injective revendique déjà plus de 6,8 milliards de dollars de volume réglé sur les RWA et plus de 1,1 milliard de dollars d’actifs natifs émis sur sa blockchain. De quoi le positionner parmi les principaux réseaux dédiés à la tokenisation.

Le protocole poursuit également ses démarches côté régulation. Injective indique avoir déposé un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour devenir un registered transfer agent, un statut qui lui permettrait d’agir comme intermédiaire officiel dans la tenue des registres de titres tokenisés.

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Cette approche s’inscrit dans un contexte réglementaire américain en pleine mutation. La SEC clarifie progressivement sa position sur la DeFi et prépare une refonte de ses règles applicables au secteur crypto.

INJ sous pression malgré l’annonce

L’annonce n’a pas suffi à soutenir le cours de l’Injective (INJ). Le token s’échange autour de 4,61 dollars, en repli de 6,67 % sur 24 heures et de 13,71 % sur la semaine, pour une capitalisation d’environ 461 millions de dollars. Le token reste très loin de son sommet historique de 52,63 dollars atteint en mars 2024.

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Injective Mint s’ajoute à un écosystème déjà orienté vers les marchés financiers on-chain, avec des perpétuels, une infrastructure orientée trading et désormais un pont direct vers les produits régulés. Reste à voir si la promesse d’une émission conforme « clé en main » convaincra effectivement les grandes institutions de basculer leurs actifs sur le réseau, à mesure que l’alpha privée s’ouvrira au public.

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Sources : Injective sur X

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