RTE : La France a besoin de consommer plus d'électricité – Voici pourquoi Bitcoin est la solution

RTE alerte sur un paradoxe énergétique : la France produit plus d’électricité qu’elle n’en consomme. Pour éviter une hausse des coûts, le gestionnaire du réseau appelle à augmenter la demande. Le minage de Bitcoin apparaît comme une solution possible, souple et pilotable.

D'une crise de pénurie à une crise de surplus, le réseau électrique français va mal

Plus de 3 ans après la flambée des prix de l'électricité de 2022, la France fait face à un nouveau paradoxe : le risque de pénurie s’est évanoui, mais c’est désormais une surproduction d’électricité qui inquiète et pénalise le réseau.

Dans son bilan prévisionnel 2025-2035, publié le 9 décembre 2025, le gestionnaire du réseau électrique RTE alerte sur les conséquences économiques d’une consommation insuffisante d'électricité.

Alors que la France a remis en service ses réacteurs nucléaires et renforcé sa production d’énergies renouvelables, la demande d’électricité ne suit pas. Résultat : le pays produit plus qu’il ne consomme.

Ce déséquilibre, loin d’être anodin, pourrait engendrer une hausse du coût du réseau électrique de 7 à 10 %, selon RTE. Autrement dit, les factures d’électricité pourraient grimper, à cause du manque de demande.

Évolution de la facture énergétique de la France

Pour éviter cela, RTE insiste sur le besoin d'une accélération de l’électrification des usages : transports, chauffage, industrie. Le rapport évoque notamment un objectif ambitieux de 8 millions de voitures électriques en circulation d’ici 2030, contre 6 millions dans un scénario plus lent.

Selon RTE, si aucune action n’est prise, la surcapacité actuelle pourrait forcer à freiner volontairement la production, notamment nucléaire et solaire, avec des pertes financières pour les producteurs, compensées en partie par de l’argent public.

Du minage de Bitcoin pour sauver le réseau électrique et baisser la facture d'électricité des français

Bien qu’une augmentation de la consommation électrique des Français puisse contribuer à stabiliser, voire à faire baisser le prix de l’électricité, cela reste insuffisant.

En effet, même en suivant les recommandations de RTE, des pics de demande subsisteraient en début et en fin de journée, alors que la demande resterait plus faible la nuit. Pour y répondre, les producteurs doivent être en capacité d’acheminer suffisamment d’énergie pendant les pics de demande, ce qui engendre mécaniquement des surplus durant les creux, souvent vendus à perte, voire totalement gaspillés.

C’est précisément là que Bitcoin entre en jeu. En constituant une demande électrique flexible et pilotable, le minage de Bitcoin pourrait se connecter au réseau pendant les périodes de surplus et s’effacer automatiquement lorsque la demande augmente.

Si cela vous semble inédit, sachez que cette pratique existe déjà dans plusieurs pays : aux États-Unis (notamment au Texas), au Japon, au Bhoutan, ou encore dans le désormais célèbre parc des Virunga, en République Démocratique du Congo.

Au mois de juillet, 77 députés du Rassemblement national ont déposé un projet de loi visant à exploiter ces surplus, issus notamment du nucléaire et des énergies renouvelables, pour alimenter du minage de Bitcoin durant une phase expérimentale de 5 ans. Une initiative à suivre de près.

Source : RTE

