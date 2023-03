Royaume-Uni : la banque NatWest limite les transferts vers les plateformes d'échange de cryptomonnaies

Un signe de la peur qui a saisi l’écosystème bancaire ? La National Westminster Bank (NatWest) a-t-elle aussi restreint la quantité de livres britanniques (GBP) que peuvent déposer ses clients sur les plateformes d’échange de cryptomonnaies. On revient sur les raisons de ce désamour constaté au Royaume-Uni.

Les activités liées aux cryptomonnaies sont désormais restreintes chez NatWest

Les clients de NatWest seront désormais limités à des dépôts de 1 000 livres au total par jour, soit environ 1 100 euros au cours actuel. Sur le mois, la limite est encore plus stricte : il ne sera pas possible de dépasser 5 000 livres tous les trente jours (5 600 euros environ). Selon un communiqué de la banque, la manœuvre vise à protéger ses clients :

« Nous avons constaté une augmentation du nombre d’arnaques qui font usage des plateformes d’échange de cryptomonnaies, et nous agissons pour protéger nos clients. »

Les nouvelles règles sont déjà en application, et les clients ne peuvent désormais plus envoyer de sommes importantes sur les exchanges de cryptomonnaies. Et ceux qui souhaiteraient migrer vers des banques plus « crypto-friendly » pourraient voir leurs choix limités au Royaume-Uni.

👉 Pour aller plus loin – Les meilleurs sites pour acheter des cryptomonnaies en 2023

Acheter des cryptos sur eToro en quelques minutes

Les banques britanniques limitent les interactions avec les plateformes d’échange de cryptomonnaies

D’autres institutions bancaires du Royaume-Uni ont déjà appliqué des restrictions similaires : cela a été le cas de Lloyds Banking Group et HSBC Holdings au début du mois de mars. Cette frilosité du secteur bancaire s’explique partiellement par le contexte difficile entourant le secteur bancaire mondial, mais aussi par l’attitude des régulateurs du Royaume-Uni, qui ont été historiquement stricts à l’égard des cryptomonnaies.

Preuve de ce durcissement des conditions d’existence des plateformes crypto, Binance UK vient d’annoncer qu’elle stoppait temporairement les dépôts et retraits au Royaume-Uni, en raison d’une réglementation « trop difficile ». Son partenaire Paysafe s’est en effet retiré du territoire, citant un environnement réglementaire non favorable.

Il y a un mois,on apprenait également que la Financial Conduct Authority (FCA), le gendarme financier local, menaçait les distributeurs de Bitcoin (BTC) de fermeture. L’atmosphère n’est donc pas particulièrement au beau fixe pour les services liés aux cryptomonnaies au Royaume-Uni.

👉 Écoutez cet article et toutes les autres actualités crypto sur Spotify

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Source : NatWest, communiqué

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.