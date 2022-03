Rio de Janeiro acceptera le Bitcoin (BTC) pour le règlement de la taxe foncière en 2023

À partir de 2023, les habitants de Rio de Janeiro pourront utiliser le Bitcoin (BTC) pour payer leurs impôts. Cela concerne plus précisément ce que la ville appelle la Taxe foncière urbaine et territoriale (IPTU en portugais), qui pourra être réglée en cryptomonnaie.

L’annonce a été faite vendredi lors d’un événement local sur le thème des crypto-actifs : la Carioca Cryptoactivity. Avec cette annonce, Rio devient officiellement la première ville brésilienne à accepter le BTC.

Dès l’année prochaine, la Mairie déploiera donc une solution technique, afin de permettre une conversion automatique des avoirs dans la monnaie locale pour les administrés qui choisiront cette méthode. Le maire, Edouardo Paes, a tenu des propos très encourageants au sujet de notre écosystème :

Le souhait de la municipalité de donner aux cryptomonnaies une place centrale ne s'arrête pas qu'à l'imposition. Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, était en effet en visite à Rio le 17 mars dernier. Il a annoncé l’ouverture d’un bureau dans la ville, en commentant la mesure d’Edouardo Paes :

9 days ago, I made a handshake deal with mayor @eduardopaes. Rio De Janeiro will accept crypto for tax payments, and @Binance will open an office in Rio. He's done his part. We are working on ours. https://t.co/HPJONtBfQ8

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 26, 2022