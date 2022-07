Restrictions en Ukraine – Vers une adoption plus large des cryptomonnaies ?

Le gouvernement d’Ukraine a décidé d’appliquer de nouvelles restrictions en ce qui concerne les retraits et le change de sa monnaie fiduciaire, la hryvnia (UAH). Cela pourrait-il favoriser l’adoption des cryptomonnaies au sein du pays ?

Le gouvernement d’Ukraine applique des restrictions à la hryvnia

Annoncées en fin de semaine dernière, les mesures ont pour but de stopper l’hémorragie et de maintenir tant bien que mal le cours de la hryvnia. La Banque centrale du pays a dévalué l’UAH de 25% face au dollar, et les retraits sont maintenant encore plus limités.

Les Ukrainiens ne pourront plus retirer que 12 500 UAH (334 euros) par semaine, contre 50 000 précédemment (1 336 euros). Dans les banques commerciales, les achats d’espèces ne seront plus accessibles qu’à la condition de déposer le montant pour trois mois minimum. Enfin, les cartes bancaires issues d’institutions ukrainiennes connaissent désormais des limites pour les transferts internationaux.

Le gouvernement a précisé que ces mesures étaient temporaires, et qu’elles servaient à soutenir l’effort de guerre. L’Ukraine souhaite maintenir coûte que coûte son économie, qui a grandement souffert du conflit avec la Russie. La hryvnia avait déjà perdu progressivement de la valeur, avant cette dévaluation :

Progression du cours de l’UAH depuis l’année dernière

Des mesures qui favorisent l’adoption des cryptomonnaies ?

Alors que la monnaie fiat de l’Ukraine a perdu de sa valeur, et que les habitants sont des plus en plus restreints dans leurs mouvements de fond, cela pourrait-il favoriser l’adoption des cryptomonnaies ? Oui, selon certains acteurs locaux. Mikhail Chobanyan, le fondateur de l’exchange Kuna, déclarait ainsi au média ukrainien Forklog :

« Nous prévoyons une augmentation du chiffre d’affaires et de l’utilisation des cryptomonnaies. En Europe, 100 000 hryvnias, ce n’est rien du tout. »

Cette hypothèse est soutenue par l’exemple d’autres territoires – par exemple les pays d’Amérique latine – où les habitants compensent la perte de valeur de leur monnaie locale par l’utilisation de cryptomonnaies.

Mikhail Chobanyan estime par ailleurs que ces restrictions sur l’UAH auront tendance à freiner l’aide humanitaire, qui devra elle aussi s’adapter. Pour rappel, le gouvernement d’Ukraine avait très tôt dans le conflit lancé un appel aux dons en cryptomonnaies, récoltant plusieurs dizaines de millions de dollars en une semaine.

Source : Forklog – Graphique : Xe.com

