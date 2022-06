Request Finance conclut avec succès une levée de fonds de 5,5 millions de dollars

Request Finance lève 5,5 millions de dollars

S'il y a une métrique intéressante à prendre en compte pour suivre l'adoption des cryptomonnaies, c'est bien leur usage en tant que moyen de paiement. Pionnière dans le secteur du paiement en actifs numériques pour les entreprises, Request Finance a annoncé avoir levé 5,5 millions de dollars pour conforter sa position et développer de nouveaux services.

Le tour de table a été mené par les fonds d'investissements Balderton, XAnge et Animoca Brands. Il a également vu la participation de plusieurs entreprises de l’univers du Web 3 et de nombreux business angels comme Sébastien Borget, cofondateur et COO de The Sandbox, Stani Kulechov, fondateur et PDG de Aave, et Michael Kong, PDG de Fantom.

Christophe Lassuyt, PDG et co-fondateur de Request Finance, se montre optimiste quant à l'usage des cryptomonnaies en moyen de paiements ainsi qu'à l'avenir de sa société dans cette adoption :

« Nous sommes encouragés par l'intérêt massif que nous avons reçu de nos utilisateurs. Les entreprises qui veulent faire les choses dans les règles ont compris qu’utiliser Request Finance est une des meilleures solutions. »

Request Finance est une startup française co-fondée en décembre 2019 par Christophe Lassuyt et Yoann Marion. Cette solution permet aux entreprises du Web 3.0 de prendre le contrôle de leurs données financières de manière simple, conforme et surtout décentralisée.

Request Finance souhaite accélérer les recrutements

La généralisation du télétravail et l'explosion du secteur du Web 3.0 sur l'année 2021 a incité de plus en plus d'entreprises à avoir recours à Request Finance pour gérer leur comptabilité et leurs fiches de paie en cryptomonnaies. D'ailleurs, la start-up française a également noté un intérêt grandissant de sa solution auprès des organisations autonome décentralisées (DAO) souhaitant se professionnaliser.

À ce jour, plus de 1500 clients ont déjà sollicité Request Finance, pour un volume total de 200 millions de dollars d'opérations financières. Par ailleurs, on retrouve des mastodontes de l'industrie des cryptomonnaies, tels que The Sandbox, Aave, MakerDAO ou encore ParaSwap.

Très concrètement, l'application de Request Finance permet la création et l'envoi de factures automatisées pour les freelances, les partenaires, les employés et les clients d'une entreprise. La solution a été plébiscité par Sébastien Borget, utilisateur lui-même pour son entreprise The Sandbox :

« La gestion de la paie et des enregistrements des transactions en crypto était un casse-tête administratif pour l'équipe de The Sandbox. Request Finance nous a permis d'économiser le temps et l'énergie que nous avions l'habitude de consacrer à ces opérations financières administratives. »

Ces 5,5 millions de dollars fraichement levés par Request Finance permettront à l’entreprise de recruter de nouveaux éléments et développer rapidement son équipe afin de mieux répondre aux besoins grandissants de ses utilisateurs.

